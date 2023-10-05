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Казахстан за один день завоевал три золотые медали на Азиаде в Пекине

Просмотров:81 Опубликовано: Сегодня, 19:11
Казахстан за один день завоевал три золотые медали на Азиаде в Пекине
Фото из открытых источников
АСТАНА, 5 окт – Sputnik. Копилка сборной Казахстана Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР) сегодня пополнилась сразу тремя золотыми медалями.

Казахстанский велогонщик Евгений Федоров одержал победу в групповой гонке (207,7 километра). Федоров поддержал отрыв Алексея Луценко.

Более 80 километров гонщики удерживали лидерство и вместе финишировали. Первым был Евгений, а Алексей - вторым. Их время составило 4:25:29. Третьим стал монгол Жамбалцамц Саинбаяр - 4:31:11.

Нуржан Батырбеков стал чемпионом в джиу-джитсу в весе 69 кг. У казахстанских джитсеров еще и две бронзы - их взяли Мансур Хабибулла (62 кг) и Серик Алдияр (69 кг).

Нурканат Ажиканов выиграл золотую медаль в карате в весовой категории до 75 килограммов.
Итого сейчас у казахстанских спортсменов 8 золотых, 12 серебряных и 37 бронзовых наград.


Источник: sputniknews.kz
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