Иностранные проститутки задержаны в Алматы

"Так, в одном из гостиничных комплексов были задержаны женщины, оказывающие интимные услуги. В их числе - семь гражданок Узбекистана. Иностранки, не имеющие документов личности, водворены в приемник-распределитель ДП. В перспективе - привлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства, суд и выдворение за пределы Казахстана", - рассказал Асхат Бутунчинов.



Иностранки занимались проституцией в Алматы. Девушки легкого поведения были выявлены полицейскими в ходе проведения республиканского ОПМ "Нелегал", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Как рассказал начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов, в рамках отработки были осуществлены рейды по местам наибольшей концентрации иностранных граждан: хостелы, гостиницы, стройки, объекты общепита.Напомним, ранее в Жамбылской области задержали 50-летнюю женщину за организацию притона и сводничество. Сообщается, что полицейские выявили кафе, где клиентам за деньги предлагали интимные услуги девушек.