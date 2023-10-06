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Иностранные проститутки задержаны в Алматы

Просмотров:315 Опубликовано: Сегодня, 10:58
Иностранные проститутки задержаны в Алматы
Фото: polisia.kz
Иностранки занимались проституцией в Алматы. Девушки легкого поведения были выявлены полицейскими в ходе проведения республиканского ОПМ "Нелегал", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказал начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов, в рамках отработки были осуществлены рейды по местам наибольшей концентрации иностранных граждан: хостелы, гостиницы, стройки, объекты общепита.

"Так, в одном из гостиничных комплексов были задержаны женщины, оказывающие интимные услуги. В их числе - семь гражданок Узбекистана. Иностранки, не имеющие документов личности, водворены в приемник-распределитель ДП. В перспективе - привлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства, суд и выдворение за пределы Казахстана", - рассказал Асхат Бутунчинов.


Напомним, ранее в Жамбылской области задержали 50-летнюю женщину за организацию притона и сводничество. Сообщается, что полицейские выявили кафе, где клиентам за деньги предлагали интимные услуги девушек.


Источник: tengrinews.kz
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