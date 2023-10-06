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В Казахстане запретят ношение религиозной одежды в общественных местах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:12
В Казахстане запретят ношение религиозной одежды в общественных местах
Коллаж Ulysmedia.kz
Министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что в новом законе о религии будет предусмотрен запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах, передает Ulysmedia.kz.

В ходе брифинга в службе центральных коммуникации у министра спросили о том, внесут ли в новый закон запрет на ношение хиджаба, никаба и коротких штанов с бородой. Балаева заявила, что эти нормы будут предлагаться в новом законе.

«Однозначно будут запреты. По крайне мере, в общественных местах. Я вижу практику во всем мире, поскольку вопрос национальной безопасности. Там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельно очень сложно распознать. Опять-таки, это будет изучаться совместно с обществом. И понятно, что мы как уполномоченный орган будем работать над усилением работы в этом направлении и ужесточении законодательных норм в данном направлении», - заявила министр.


Она подчеркнула, что вопросы религии сильно актуализировались в Казахстане. И сейчас задача властей искоренить религиозную безграмотность населения.

Глава Минкультуры проинформировала, что с 1 января этого года до конца сентября в интернете выявлено 14 860 материалов, содержащих принципы пропаганды, терроризма и религиозного экстремизма. Это, по словам Балаевой, говорит об усилении работы религиозных течений.

«
Мы будем работать, чтобы пересмотреть отдельные нормы закона «О религии». Здесь, конечно, опять-таки вопрос понятийного аппарата, потому что в нашем действующем законе даже нет понятия «деструктивные религиозные течения». Поэтому здесь нам нужно будет провести работу по всем пунктам. И отдельно, конечно, требует очень тщательного изучения мнение общественности», - добавила она.


На вопрос о том, когда нормы закона о религии будут пересмотрены, Балаева ответила, что в самое ближайшее время, так как пересмотреть закон о религии – инициатива самих депутатов.

Ранее депутат Ермурат Бапи заявил, что идеи салафизма активно распространяются в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Улытауской и Алматинской областях. Он призвал чиновников предпринять активные меры для пресечения деятельности радикалистов.

Бапи также отметил, что Назарбаев и отдельные чиновники в свое время использовали ваххабизм и салафизм, чтобы удержать власть.


Источник: ulysmedia.kz
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