В Казахстане запретят ношение религиозной одежды в общественных местах

«Однозначно будут запреты. По крайне мере, в общественных местах. Я вижу практику во всем мире, поскольку вопрос национальной безопасности. Там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельно очень сложно распознать. Опять-таки, это будет изучаться совместно с обществом. И понятно, что мы как уполномоченный орган будем работать над усилением работы в этом направлении и ужесточении законодательных норм в данном направлении», - заявила министр.

Мы будем работать, чтобы пересмотреть отдельные нормы закона «О религии». Здесь, конечно, опять-таки вопрос понятийного аппарата, потому что в нашем действующем законе даже нет понятия «деструктивные религиозные течения». Поэтому здесь нам нужно будет провести работу по всем пунктам. И отдельно, конечно, требует очень тщательного изучения мнение общественности», - добавила она.

Министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что в новом законе о религии будет предусмотрен запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах, передает Ulysmedia.kz.В ходе брифинга в службе центральных коммуникации у министра спросили о том, внесут ли в новый закон запрет на ношение хиджаба, никаба и коротких штанов с бородой. Балаева заявила, что эти нормы будут предлагаться в новом законе.Она подчеркнула, что вопросы религии сильно актуализировались в Казахстане. И сейчас задача властей искоренить религиозную безграмотность населения.Глава Минкультуры проинформировала, что с 1 января этого года до конца сентября в интернете выявлено 14 860 материалов, содержащих принципы пропаганды, терроризма и религиозного экстремизма. Это, по словам Балаевой, говорит об усилении работы религиозных течений.На вопрос о том, когда нормы закона о религии будут пересмотрены, Балаева ответила, что в самое ближайшее время, так как пересмотреть закон о религии – инициатива самих депутатов.Ранее депутат Ермурат Бапи заявил, что идеи салафизма активно распространяются в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Улытауской и Алматинской областях. Он призвал чиновников предпринять активные меры для пресечения деятельности радикалистов.Бапи также отметил, что Назарбаев и отдельные чиновники в свое время использовали ваххабизм и салафизм, чтобы удержать власть.