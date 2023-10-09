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26 лет превышает средний возраст самолетов у трех авиакомпаний в Казахстане

Просмотров:193 Опубликовано: Сегодня, 11:58
26 лет превышает средний возраст самолетов у трех авиакомпаний в Казахстане
Фото: Павел Михеев/Liter.kz
Средний возраст самолетов в Казахстане составил 11,2 года. Для этого специалисты Airfleets.net проанализировали сведения о 99 самолетах, передает Liter.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Среди авиакомпаний РК самый “молодой” авиапарк — у Air Astana: средний возраст самолетов компании составляет 4,8 года, и у нее же самый большой парк воздушных судов — 29 самолетов. Следом с небольшим отрывом друг от друга идут Qazaq Air и FlyArystan: 6,7 и 6,8 года соответственно. При этом у Qazaq Air пять самолетов, а у FlyArystan — 17. Значительный авиапарк имеется также у SCAT Airlines: 27 самолетов, чей средний возраст достигает 15,5 года.


В целом у пяти авиакомпаний РК средний возраст активного авиапарка составляет менее 10 лет, а, соответственно, у шести авиакомпаний — более 10 лет. При этом у трех из них средний возраст самолетов превышает 26 лет.

По данным анализа состояния безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации РК от Авиационной администрации Казахстана, за 2022 год зафиксировали два авиационных происшествия – против семи в 2021-м. Все они обошлись без жертв. На коммерческую авиацию в 2021 году пришлись два происшествия, а в 2022-м их не было вовсе.

Количество инцидентов в гражданской авиации при этом заметно выросло: с 55 случаев в 2021 году до 84 случаев в 2022-м. Из них на коммерческую авиацию пришлись сразу 43 случая в 2021 году и 73 случая в 2022-м. Более 40% инцидентов за 2022 год в коммерческой авиации имели причиной конструктивно-производственные недостатки воздушных судов.


Источник: liter.kz
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