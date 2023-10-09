26 лет превышает средний возраст самолетов у трех авиакомпаний в Казахстане

Среди авиакомпаний РК самый “молодой” авиапарк — у Air Astana: средний возраст самолетов компании составляет 4,8 года, и у нее же самый большой парк воздушных судов — 29 самолетов. Следом с небольшим отрывом друг от друга идут Qazaq Air и FlyArystan: 6,7 и 6,8 года соответственно. При этом у Qazaq Air пять самолетов, а у FlyArystan — 17. Значительный авиапарк имеется также у SCAT Airlines: 27 самолетов, чей средний возраст достигает 15,5 года.

Средний возраст самолетов в Казахстане составил 11,2 года. Для этого специалисты Airfleets.net проанализировали сведения о 99 самолетах, передает Liter.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.В целом у пяти авиакомпаний РК средний возраст активного авиапарка составляет менее 10 лет, а, соответственно, у шести авиакомпаний — более 10 лет. При этом у трех из них средний возраст самолетов превышает 26 лет.По данным анализа состояния безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации РК от Авиационной администрации Казахстана, за 2022 год зафиксировали два авиационных происшествия – против семи в 2021-м. Все они обошлись без жертв. На коммерческую авиацию в 2021 году пришлись два происшествия, а в 2022-м их не было вовсе.Количество инцидентов в гражданской авиации при этом заметно выросло: с 55 случаев в 2021 году до 84 случаев в 2022-м. Из них на коммерческую авиацию пришлись сразу 43 случая в 2021 году и 73 случая в 2022-м. Более 40% инцидентов за 2022 год в коммерческой авиации имели причиной конструктивно-производственные недостатки воздушных судов.