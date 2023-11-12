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Куандык Бишимбаев арестован

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:31
Куандык Бишимбаев арестован
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Экс-министра Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе столичного суда сообщили о том, что подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца.

"11 ноября 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Бишимбаева К.", - говорится в сообщении суда Астаны.


Иные данные не подлежат разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, отметили в столичном суде.

Напомним, что департамент полиции Астаны расследует дело по факту убийства женщины в ресторане. Ведутся следственные действия по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса (Убийство).

Ранее в полиции сообщили, что по громкому делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. Ход расследования находится на контроле руководства МВД.

"Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность", - предупредили ранее в полиции.

11 ноября в Павлодаре простились с погибшей женой экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Церемония прощания с Салтанат Нукеновой прошла в центральной мечети города.

Подруги погибшей рассказали о том, что Нукенова и Бишимбаев поженились через два месяца после знакомства.

Напомним, 9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что 8 ноября вечером в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Тогда предположительно, речь шла о супруге экс-министра. Одновременно с сообщением о задержании Бишимбаева в полиции Астаны предоставили комментарий, в котором говорилось о задержании мужчины, однако имя тогда его не называлось.


Источник: Тengrinews.kz
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