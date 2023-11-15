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Новые купюры в честь 30-летия тенге показали в Нацбанке

Просмотров:537 Опубликовано: Сегодня, 10:50
Новые купюры в честь 30-летия тенге показали в Нацбанке
Фото НБ РК
Национальный банк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты. Она основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления. Первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5 тысяч тенге будет доступна уже к концу этого года.

Новые купюры в честь 30-летия тенге показали в Нацбанке


В соответствии с международной практикой, дизайн банкнот обновляется поэтапно в целях внедрения усовершенствованных степеней защиты и профилактики фальшивомонетничества. Также важным элементом является популяризация культурных ценностей и истории страны, отметили в Нацбанке.

Новые купюры в честь 30-летия тенге показали в Нацбанке


Новые банкноты обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Новые купюры в честь 30-летия тенге показали в Нацбанке


Как пояснили в монетарном регуляторе, после выпуска банкнот нового дизайна банкноты предыдущего образца постепенно будут изыматься из обращения.

Новые купюры в честь 30-летия тенге показали в Нацбанке


Национальный банк установит период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов в 1 год, который может быть продлен при необходимости.

Новые купюры в честь 30-летия тенге показали в Нацбанке


В Нацбанке пояснили, что в период параллельного обращения старые и новые банкноты являются законным платежным средством, их принимают по всем платежам и переводам. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального банка, АО "Казпочта" и коммерческих банках.

Новые купюры в честь 30-летия тенге показали в Нацбанке


После завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, филиалы Национального банка – бессрочно.

Новые купюры в честь 30-летия тенге показали в Нацбанке


Новые купюры в честь 30-летия тенге показали в Нацбанке






Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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awa1314133 (Посетители) Сегодня, 13:07
Красивые купюры. Поздравляю всех с 30-летием введения тенге. Главное чтобы банкоматы научили принимать и выдавать новые купюры. Например купюра новая в 500 тенге не принимается, монета 200 тенге нигде не принимается.
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 11:40
maksimsh,
Красиво, да. Главное, чтобы стоили не дешевле самого изготовления/печати.
 
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  • Placida
 maksimsh (Посетители) Сегодня, 11:00
красивый дизайн bravo
 
 

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