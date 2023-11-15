Новые купюры в честь 30-летия тенге показали в Нацбанке

Национальный банк Казахстана презентовал новую серию банкнот национальной валюты. Она основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана, передает Tengrinews.kz.Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления. Первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5 тысяч тенге будет доступна уже к концу этого года.В соответствии с международной практикой, дизайн банкнот обновляется поэтапно в целях внедрения усовершенствованных степеней защиты и профилактики фальшивомонетничества. Также важным элементом является популяризация культурных ценностей и истории страны, отметили в Нацбанке.Новые банкноты обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.Как пояснили в монетарном регуляторе, после выпуска банкнот нового дизайна банкноты предыдущего образца постепенно будут изыматься из обращения.Национальный банк установит период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов в 1 год, который может быть продлен при необходимости.В Нацбанке пояснили, что в период параллельного обращения старые и новые банкноты являются законным платежным средством, их принимают по всем платежам и переводам. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального банка, АО "Казпочта" и коммерческих банках.После завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, филиалы Национального банка – бессрочно.