Экс-глава «Оператора РОП» Шнар Муктарова отделалась условным сроком

«Суд признал Шнар Муктарову виновной в хищении денег в особо крупном размере. Ей назначили наказание в виде семи лет условного срока с подпиской о невыезде. Судья предписал ей выплатить процессуальные издержки суммой свыше Т2 млн», - говорится в сообщении в пятницу.

Астана. 17 ноября. КазТАГ – Бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» Шнар Муктарова отделалась условным сроком, сообщает BES.media.Как отмеячается, на прошлом заседании прокурор посчитал, что Муктарова может исправиться без изоляции от общества.«Она признала вину и раскаялась», - сказано в сообщении.Напомним, 11 марта 2022 года стало известно, что в отношении экс-руководства «Оператора РОП» возбуждено уголовное дело о хищении более Т20 млрд. Шнар Муктарова была объявлена в розыск 30 июня 2022 года. 27 июля 2023 года Шнар Муктарова экстрадирована в Казахстан из ОАЭ и и водворена в следственный изолятор Астаны.11 января 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил лишить ТОО «Оператор РОП» монопольного права на осуществление утильсбора. Он подчеркнул, что этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. Что касается самих сборов, то, по мнению главы государства, следует пересмотреть их ставки. В итоге структура лишилась права осуществлять утильсбор и перешла под контроль государства. 19 января «Оператор РОП» лишился права собирать утильсбор – эту компанию связывают с Алией Назарбаевой. Несмотря на громкое уголовное дело, дочь экс-президента не присутствовала на процессе даже в статусе свидетеля.20 сентября 2023 года депутат мажилиса от партии Amanat Ерлан Саиров обратил внимание прокуратуры на роль младшей дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева – Алии Назарбаевой в деле «Оператора РОП». 27 сентября 2023 заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев сообщил, что у него нет сведений об уголовном преследовании Алии Назарбаевой.