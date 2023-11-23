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Вспышка кори: в Казахстан привезли 500 тысяч доз вакцин

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 10:10
Вспышка кори: в Казахстан привезли 500 тысяч доз вакцин
Фото: depositphotos.com
В Алматы прибыла партия вакцины против кори, краснухи и паротита (ККП) в количестве 500 тысяч доз для проведения дополнительной массовой иммунизации, сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане для стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью приняты меры срочного реагирования. В целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости коревой инфекцией среди населения главный государственный санитарный врач подписала постановление по проведению дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита детей вне зависимости от прививочного статуса.

"Министерством здравоохранения был проработан закуп дополнительного объема вакцины для иммунизации населения. В целом для проведения дополнительной массовой иммунизации закуплено более 1,5 миллиона доз вакцины против ККП.
Прибывшая вакцина в оперативном порядке согласно разнарядке КСЭК МЗРК будет направлена в регионы страны. Единым дистрибьютором логистика иммунобиологических препаратов осуществляется с соблюдением всех стандартов GMP и GDP, а также "холодовой цепи", - сообщили в министерстве.


Сообщается, что для вакцинации используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита (ККП) производства Serum Institute of India. Производство данной вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин. Вакцина против кори используется на протяжении 60 лет и рекомендована для прекращения распространения вспышек заболевания.

"В текущем году в нашей стране, как и во многих странах мира, отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. Корь является одной из контагиозных вирусных инфекций, когда передача инфекции происходит воздушно-капельным путем. Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте.
Министерством здравоохранения в целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения страны с 6 ноября текущего года начата дополнительная массовая иммунизация против кори", - добавили в Минздраве.


В ведомстве напомнили, что в первую очередь иммунизации подлежат дети в возрасте от 6 месяцев до 11 месяцев. С декабря планируется дополнительная иммунизация против кори детей в возрасте от 2 лет до 5 лет независимо от прививочного статуса, медицинских работников (до 55 лет), а также лиц до 18 лет, пропустивших профилактические прививки.

В соответствии с календарем профилактических прививок против кори в плановом порядке у нас в стране прививаются дважды: первую прививку ребенок получает в возрасте 12-15 месяцев, вторую - в 6 лет.


Источник: tengrinews.kz
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