Введение обязательных пенсионных взносов работодателей: что это даст казахстанцам

"Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда 13 декабря.

"Таким образом, учитывая мировую практику, за пенсионное обеспечение граждан будет применена солидарная ответственность с участием государства, работодателя и самого работника", - сообщила аресс-служба МТСЗН РК.

"Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне", – добавили в пресс-службе ведомства.

С 1 января 2024 года начнется поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в следующем году до 5% к 2028 году, сообщает Zakon.kz.Таким образом, как объяснили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, в старости эти работники будут обеспечены дополнительной накопительной пенсионной выплатой.По данным ведомства, введение ОПВР в особенности актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен.В Минтруда отметили, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода.