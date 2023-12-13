Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Декабря
-9...-8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.52 KZT
  • €1 = 492.68 KZT
  • 1 RUB = 5.06 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Введение обязательных пенсионных взносов работодателей: что это даст казахстанцам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:13
Введение обязательных пенсионных взносов работодателей: что это даст казахстанцам
Фото: Zakon.kz
С 1 января 2024 года начнется поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в следующем году до 5% к 2028 году, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, как объяснили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, в старости эти работники будут обеспечены дополнительной накопительной пенсионной выплатой.

"Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда 13 декабря.


По данным ведомства, введение ОПВР в особенности актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен.

"Таким образом, учитывая мировую практику, за пенсионное обеспечение граждан будет применена солидарная ответственность с участием государства, работодателя и самого работника", - сообщила аресс-служба МТСЗН РК.


В Минтруда отметили, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода.

"Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне", – добавили в пресс-службе ведомства.


Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика