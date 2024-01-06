43 школы на деньги коррупционеров построили в Казахстане в 2023 году

«Тем самым в стране решился вопрос трех аварийных и 13 трехсменных школ. В результате в регионах появилось 54,4 тысячи новых ученических мест», — отметили в министерстве.



«В целом за время существования фонда поступило более 150 млрд тенге. Их направляют на реконструкцию школ, пристроек и интернатов, а также для решения вопросов трехсменного обучения, проблем аварийных зданий и устранения дефицита ученических мест», — добавили в Минпросвещения.