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43 школы на деньги коррупционеров построили в Казахстане в 2023 году

Просмотров:72 Опубликовано: Сегодня, 18:07
43 школы на деньги коррупционеров построили в Казахстане в 2023 году
фото с сайта Orda.kz
Большинство школ, построенных на деньги, изъятые у коррупционеров в 2023 году, расположены в Астане, Алматинской и Туркестанской областях, сообщает Оrda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

«Тем самым в стране решился вопрос трех аварийных и 13 трехсменных школ. В результате в регионах появилось 54,4 тысячи новых ученических мест», — отметили в министерстве.


В столице открыли десять школ, в Алматинской и Туркестанской областях — по восемь. Всего удалось построить 43 объекта образования.

Всего за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Общая сумма проектов составила более 96 млрд тенге. Средства уже поступили на счета местных исполнительных органов.

«В целом за время существования фонда поступило более 150 млрд тенге. Их направляют на реконструкцию школ, пристроек и интернатов, а также для решения вопросов трехсменного обучения, проблем аварийных зданий и устранения дефицита ученических мест», — добавили в Минпросвещения.


Первую школу, построенную на деньги коррупционеров, открыли в Актюбинской области в феврале 2023 года. Раньше она числилась как долгострой. На завершение строительства направили 150 млн тенге изъятых средств.

В декабре президент Касым-Жомарт Токаев в Астане посетил школу-гимназию № 96, которая была построена на деньги коррупционеров. Ее открытие позволило снизить нагрузку на другие образовательные учреждения левобережья столицы.

В целом строительство одной школы обходится от 500 млн до 3,5 млрд тенге в зависимости от населенного пункта.


Источник: Orda.kz
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