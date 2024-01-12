В Казахстане нашли способ уйти от нефтяной зависимости

"Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития (ПСЭР), добыча нефти в 2025 году вырастет до 103,3 млн тонн. В 2024 году заложен уровень 95,4 млн тонн. С переносом запуска проекта по расширению нефтяного месторождения Тенгиз прогноз по добыче будет корректироваться. Однако это не несет существенные потери для экономики в 2024 году", – отметили в МНЭ.

"Обеспечение роста экономики на уровне 5,3% возможно за счет более активного увеличения показателей в обрабатывающей промышленности, строительстве, торговле, услугах транспорта, а также информации и связи. Значительный вклад будет вносить развитие МСБ, который занимает 36,4% в структуре экономики. Это в три раза выше, чем нефтяной сектор. С учетом увеличивающейся финансовой поддержки малого и среднего бизнеса эта сфера будет активно развиваться", – заверили в МНЭ.