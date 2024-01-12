В Казахстане нашли способ уйти от нефтяной зависимости

Казахстан планирует избавиться от сырьевой зависимости за счет проектов на триллионы тенге. LS
выяснил подробности.
В министерстве национальной экономики сообщили LS, что добыча нефти в 2023 году составила 90,5 млн тонн. Выручка на одного казахстанца оценивается в $2,8 тыс. при средней мировой цене в $82,2 за баррель. Согласно планам ведомства, данный показатель будет расти по мере увеличения объемов производства данного сырья.
"Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития (ПСЭР), добыча нефти в 2025 году вырастет до 103,3 млн тонн. В 2024 году заложен уровень 95,4 млн тонн. С переносом запуска проекта по расширению нефтяного месторождения Тенгиз прогноз по добыче будет корректироваться. Однако это не несет существенные потери для экономики в 2024 году", – отметили в МНЭ.
В министерстве сообщили, что, хотя Казахстан традиционно занимается добычей и экспортом сырья, в последние годы акцент смещается на развитие отраслей более высокого передела.
В том числе в этом году запланирован ввод более 400 проектов общей стоимостью 4,6 трлн тенге. Формируется перечень не менее 15 крупных проектов, направленных на создание кластеров высокого передела в приоритетных направлениях. Это глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, урановая промышленность, производство автокомпонентов и удобрений, сфера туризма и другие.
Также продолжается реализация проектов Карты индустриализации и общенационального пула инвестпроектов: всего 970 проектов на 32 трлн тенге.
По итогам 2023 года введены в эксплуатацию около 300 новых проектов в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн тенге, из них в обрабатывающей промышленности – 170 проектов на порядка 800 млрд тенге.
Наиболее крупными являются ферросплавный завод, фабрика по переработке шлама, производство химреагентов, переработка золотых руд, ветряные и гидроэлектростанции, опреснительный завод, производство мобильных буровых установок и другие.
В ведомстве добавили, что в этом году реальный рост ВВП ожидается на уровне 5,3%. При этом положительная динамика будет во всех отраслях экономики. В том числе в промышленности (4,3%), строительстве (8%), сельском хозяйстве (3,9%), торговле (6,5%), транспорте (5,6%), сфере информации и связи (7%).
"Обеспечение роста экономики на уровне 5,3% возможно за счет более активного увеличения показателей в обрабатывающей промышленности, строительстве, торговле, услугах транспорта, а также информации и связи. Значительный вклад будет вносить развитие МСБ, который занимает 36,4% в структуре экономики. Это в три раза выше, чем нефтяной сектор. С учетом увеличивающейся финансовой поддержки малого и среднего бизнеса эта сфера будет активно развиваться", – заверили в МНЭ.
По информации министерства, более высоким инвестиционной и строительной активностям будет также способствовать обновление инфраструктуры ЖКХ в рамках новой тарифной политики.
В связи с этим в МНЭ в ближайшее время не планируют пересматривать параметры ПСЭР.
Оставьте свой комментарий первым.