Новый запрет для владельцев скота ввели в Казахстане



"За последние 5 лет нам удалось добиться снижения скотокрадства на 62,5 процента, в том числе на 16,3 процента в 2023 году. Однако мы на этом не останавливаемся, и эта работа проводится постоянно. В целях обеспечения сохранности сельскохозяйственных животных по инициативе МВД акиматы разработали и утвердили правила выпаса сельскохозяйственных животных, согласно которым запрещается их бесконтрольный выпас.

Установлена административная ответственность за нарушение указанных правил по статье 408 КоАП, которой предусмотрен штраф в размере от 3 до 10 МРП (от 11 до 37 тысяч тенге - прим.)", - сообщили в МВД.



Казахстанцам запретили бесконтрольный выпас скота. В МВД пояснили, что новое ограничение введено, чтобы предотвратить кражи скота, передает Tengrinews.kz.Как пояснили в МВД, кражи скота являются одним из наиболее резонансных видов преступлений которые хоть и занимают 3 процента от всех краж (1 477 из 42 354), наносят ощутимый ущерб простому населению. При этом значительная доля скотокрадства, или 75 процентов (1 111 из 1 477), осуществляется с вольного выпаса.Отметим, в Казахстане максимальным наказанием за кражу скота является лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.не оставлять скот без присмотра путем заключения трехсторонних договоров (владелец - акимат - пастух);шире использовать современные методы контроля за племенным скотом посредством установки GPS-трекеров;обязательно таврировать и бирковать скотопоголовье, что в дальнейшем окажет положительное влияние на поиски похищенного и утерянного скота, а также разрешения возможных споров среди табунщиков.