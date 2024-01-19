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В Казахстан везут консервы из Узбекистана и Хорватии

Просмотров:502 Опубликовано: Сегодня, 10:42
В Казахстан везут консервы из Узбекистана и Хорватии
Фото: depositphotos.com
Казахстанцы стали есть больше консервов из свинины и тунца, передает LS.

За 11 месяцев 2023 года в страну ввезли 36 тыс. тонн готовых и консервированных продуктов из мяса и рыбы. Это на 27% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Импорт обошелся Казахстану в $66,6 млн.

Больше всего в страну завозили консервы из мяса кур и индейки – 10,9 тыс. тонн. Однако это на -29,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда ввезли 15,6 тыс. тонн.

Основным импортером стала Россия – 8,6 тыс. тонн (-27,1%). Также в списке Беларусь – 1,9 тыс. тонн, Украина – 264,9 тонны (+1,5 раза), Узбекистан – 56,6 тонны (+80,8 раза) и Чехия – 41,9 тонны (+3,4 раза).

Популярными у казахстанцев оказались консервы из кильки, сардины и шпрот. Ввозимый объем вырос более чем в 10 раз – до 10,6 тыс. тонн.

Почти весь продукт шел из России – 10,5 тыс. тонн (+10 раз). Небольшую партию поставили из Латвии – 76,3 тонны и Хорватии – 1,8 тонны (+18 раз).

Увеличился и импорт консервов из свинины – на 20,5%, до 2,4 тыс. тонн, которые закупили в России и Беларуси.

На местный рынок также завезли 1,9 тыс. тонн консервов из мяса КРС (+35%) из России, Беларуси и Узбекистана.

Кроме этого, заметно выросли поставки консервированного тунца – 1,9 тыс. тонн (+5,9 раза). Продукт закупили в Южной Корее, Таиланде, Греции и России.

Паштет из гусиной и утиной печени импортировали Россия и Чехия – 437,9 тонны (+28,6%).


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 11:11
Только рискни и тебя задушат (рейдерский захват) devil
 
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 Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 10:59
Я в шоке, мы сами что-нибудь производить будем или как.
 
 

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