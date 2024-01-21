Мужчина умер в драке в Атырау

"Между мужчинами, 1994 года рождения и 1983 года рождения, завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате мужчина, 1994 года рождения, скончался на месте от полученных травм. По данному факту начато расследование по статье 106 ч. 3 УКРК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый находится под стражей", – пишет издание со ссылкой на полицию.

Драка произошла между двумя мужчинами на улице в Атырау. В результате потасовки один из них умер на месте, сообщает Zakon.kz.Как сообщает AtyrauPress, драка произошла 20 января в микрорайоне Авангард средь бела дня, на глазах у людей.Ранее сообщалось о драке с участием 10 человек у ресторана в Семее. На видео, которое выложили в сеть, видно, что в ходе драки с применением арматуры пострадал один молодой человек.