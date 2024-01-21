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Мужчина умер в драке в Атырау

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 21:56
Мужчина умер в драке в Атырау
Фото из открытых источников
Драка произошла между двумя мужчинами на улице в Атырау. В результате потасовки один из них умер на месте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает AtyrauPress, драка произошла 20 января в микрорайоне Авангард средь бела дня, на глазах у людей.

"Между мужчинами, 1994 года рождения и 1983 года рождения, завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате мужчина, 1994 года рождения, скончался на месте от полученных травм. По данному факту начато расследование по статье 106 ч. 3 УКРК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый находится под стражей", – пишет издание со ссылкой на полицию.


Ранее сообщалось о драке с участием 10 человек у ресторана в Семее. На видео, которое выложили в сеть, видно, что в ходе драки с применением арматуры пострадал один молодой человек.


Источник: zakon.kz
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