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Суд над Бишимбаевым будут транслировать онлайн

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:05
Суд над Бишимбаевым будут транслировать онлайн
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым будут транслировать онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда, передает Tengrinews.kz.

"Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Куандыка Бишимбаева, принято решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по данному делу", - говорится в сообщении суда.


Судебные заседания в открытом режиме будут проходить после проведения отбора присяжных заседателей.

Онлайн трансляция судебных заседаний также планируется на странице Tengrinews.kz в Instagram.

Ранее стало известно, что суд проведет закрытое заседание по делу Бишимбаева. На заседании пройдет отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу экс-министра национальной экономики.

Напомним: в начале марта стало известно о том, что дело Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве и истязании своей супруги Салтанат Нукеновой, рассмотрит суд присяжных. На главное судебное разбирательство, назначенное на 27 марта, вызовут 300 кандидатов в присяжные заседатели из единого списка.


Источник: tengrinews.kz
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