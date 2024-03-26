Суд над Бишимбаевым будут транслировать онлайн

"Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Куандыка Бишимбаева, принято решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по данному делу", - говорится в сообщении суда.

Напомним: в начале марта стало известно о том, что дело Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве и истязании своей супруги Салтанат Нукеновой, рассмотрит суд присяжных. На главное судебное разбирательство, назначенное на 27 марта, вызовут 300 кандидатов в присяжные заседатели из единого списка.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым будут транслировать онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда, передает Tengrinews.kz.Судебные заседания в открытом режиме будут проходить после проведения отбора присяжных заседателей.Онлайн трансляция судебных заседаний также планируется на странице Tengrinews.kz в Instagram.Ранее стало известно, что суд проведет закрытое заседание по делу Бишимбаева. На заседании пройдет отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу экс-министра национальной экономики.