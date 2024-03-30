Судья лишился должности из-за нецензурных выражений в Алматинской области

- Проступок судьи выразился в грубом отношении к работнику аппарата районного суда с использованием нецензурных выражений. Указом Президента от 22 февраля 2024 года №486 Бекбаев Е.Е. освобожден от должности судьи Талгарского районного суда Алматинской области по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка, - сообщили в судебном совете.

Стало известно, за какое дисциплинарное взыскание освободили от должности судью Талгарского районного суда Ералы Бекбаева.Напомним, что в феврале указом Президента 23 судей были освобождены от должностей. Судья Талгарского районного суда Ералы Бекбаев был освобожден за совершение дисциплинарного проступка. Стало известно, за какой проступок Бекбаева освободили от должности.В Высшем судебном совете рассказали, что Ералы Бекбаев был привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике.При этом сообщается, что судье Бекбаеву ранее уже делали замечание за грубое нарушение законности при рассмотрении гражданского дела по иску о взыскании суммы.Источник: Tengrinews.kz