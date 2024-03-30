Судья лишился должности из-за нецензурных выражений в Алматинской области

Стало известно, за какое дисциплинарное взыскание освободили от должности судью Талгарского районного суда Ералы Бекбаева.
Напомним, что в феврале указом Президента 23 судей были освобождены от должностей. Судья Талгарского районного суда Ералы Бекбаев был освобожден за совершение дисциплинарного проступка. Стало известно, за какой проступок Бекбаева освободили от должности.
В Высшем судебном совете рассказали, что Ералы Бекбаев был привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике.
- Проступок судьи выразился в грубом отношении к работнику аппарата районного суда с использованием нецензурных выражений. Указом Президента от 22 февраля 2024 года №486 Бекбаев Е.Е. освобожден от должности судьи Талгарского районного суда Алматинской области по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка, - сообщили в судебном совете.
При этом сообщается, что судье Бекбаеву ранее уже делали замечание за грубое нарушение законности при рассмотрении гражданского дела по иску о взыскании суммы.
Источник: Tengrinews.kz
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