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Судья лишился должности из-за нецензурных выражений в Алматинской области

Просмотров:234 Опубликовано: Сегодня, 09:03
Стало известно, за какое дисциплинарное взыскание освободили от должности судью Талгарского районного суда Ералы Бекбаева.

Напомним, что в феврале указом Президента 23 судей были освобождены от должностей. Судья Талгарского районного суда Ералы Бекбаев был освобожден за совершение дисциплинарного проступка. Стало известно, за какой проступок Бекбаева освободили от должности.

В Высшем судебном совете рассказали, что Ералы Бекбаев был привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике.

- Проступок судьи выразился в грубом отношении к работнику аппарата районного суда с использованием нецензурных выражений. Указом Президента от 22 февраля 2024 года №486 Бекбаев Е.Е. освобожден от должности судьи Талгарского районного суда Алматинской области по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка, - сообщили в судебном совете.


При этом сообщается, что судье Бекбаеву ранее уже делали замечание за грубое нарушение законности при рассмотрении гражданского дела по иску о взыскании суммы.

Источник: Tengrinews.kz


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