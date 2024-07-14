Пятеро погибли, 11 человек пострадали в ДТП в Карагандинской области

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Пять человек погибли и 11 получили травмы в ДТП на трассе в Карагандинской области с участием легковушки и пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба ДП региона.

14 июля около 12.00 на автодороге Алматы-Екатеринбург в 30 км от поселка Акчатау в направлении Караганды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и автомобиля Toyota Estima. В результате ДТП четверо пассажиров авто и один пассажир автобуса скончались на месте происшествия. С различными травмами в медицинское учреждение доставили 11 человек, - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Департамент полиции Карагандинской области ещё раз призывает водителей быть бдительными и не превышать скоростной режим.