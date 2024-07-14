Посещение девушками мужского туалета в торговом центре возмутило казахстанца

Видео казахстанца распространилось в социальных сетях. Молодой человек возмущен тем, что девушки бескультурно посещают мужскую уборную, когда напротив имеется специальная женская комната, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

На кадрах, парень показывает, что огромное количество девушек приводит себя в порядок именно в мужской уборной. Его возмутил этот факт, также он отметил, что ситуация будет крайне неприятной, если мужчина решит посетить женский туалет.

Это не наличие духа, это отсутствие мозгов. Парень все правильно сказал, если парень зайдет в женский туалет так осудят мало не покажется. Девушки, на 2 этаже есть туалет, можно же туда пойти, тем более краситься заходите, - гласит подпись под видео.

В комментариях многие поддержали юношу. Некоторые комментаторы подчеркнули, что в мужском туалете намного чище, поэтому девушки предпочитают посещать его.