В Атырау в плавательном бассейне спорткомплекса утонула девочка

ЧП произошло сегодня, 14 июля, в центральном бассейне спорткомплекса «Мунайшы», 10-летняя девочка утонула во время свободного плавания, сообщает корреспондент Zakon.kz .

Фото с сайта pricom.kz

14 июля в 17:15 поступила информация от оперативного дежурного Департамента полиции Атырауской области о том, что в центральном бассейне «Мунайшы» во время свободного плавания утонула девочка 2014 года рождения, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Отметим, центральный плавательный бассейн «Мунайшы» был построен в 2012 году на спонсорские средства АО «КазМунайГаз». В 2019 году он был реконструирован по олимпийским стандартам и разделен на восемь дорожек. Длина чаши – 50 метров, ширина – 21 метр, глубина – 2–5,5 метра. В комплексе свыше 600 детей занимаются водными видами спорта.