В каком регионе Казахстана самая дешевая стоимость коммунальных услуг

Годовая инфляция в Казахстане продолжает медленно замедляться. И все же уровень роста цен очень большой. В мае он составил 8,5%, что ниже на 0,2%, чем в апреле. При этом в разных регионах страны – разная инфляция, передает Аlmaty.tv со ссылкой на Zakon.kz.
По данным Бюро национальной статистики, в июне 2024 года самый высокий годовой уровень инфляции сложился в девяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской (11,3%), Мангистауской (10,6%), Атырауской областях (10,1%) и в ВКО (10,1%). Минимальный рост цен отмечен в Кызылординской области (8,1%).
Ранее мы объясняли, почему инфляция так сильно отличается в зависимости от региона страны. Здесь есть три главные причины:
во-первых, в каждой области своя структура потребления. Например, на юге едят больше овощей, а на севере – мяса;
во-вторых, в разных регионах по-разному происходит рост экономической активности, а значит, и доходов населения. Это зависит, например, от реализации крупных проектов и госпрограмм. Уровень доходов населения напрямую влияет на цены;
в-третьих, важную роль играют транспортная доступность региона и климат. Так, цены на фрукты ниже в южных регионах, где их непосредственно выращивают, а в северные регионы их привозят, соответственно, в цену продукта заложена и цена логистики.
Два интересных рейтинга, отражающих реальный рост цен, составил телеграм-канал "Черный лебедь, рак и щука". Первый из них – рейтинг коммунальных платежей (в тенге).
Сегодня самая высокая оплата на содержание жилища за 1 кв. м сложилась в Астане (68,55), самая низкая – в Кызылорде (23,76).
За 1 Гкал центрального отопления дороже всех платят в Алматы (7369,4), дешевле всего – в Кокшетау (2505,6).
Самый дорогой кубометр горячей воды – в Караганде (583,1), самый дешевый – в Астане (179,3), холодная вода дороже всего в Актау (268,7), дешевле всего – в Кызылорде (43,1).
Вывоз мусора в расчете на человека дороже всего в Алматы (719), дешевле – в Туркестане (226).
В целом по стране пакет коммунальных услуг "стоит" 8729 тенге.
А вот статистика стоимости коммунальных услуг по регионам (в тенге):
Алматы – 10 849
Караганда – 8894
Костанай – 8809
Шымкент – 8666
Атырау – 8593
Уральск – 8347
Петропавловск – 7415
Семей – 7337
Талдыкорган – 7236
Конаев – 6989
Актобе – 6980
Павлодар – 6579
Усть-Каменогорск – 6545
Астана – 6439
Тараз – 6205
Кызылорда – 5802
Туркестан – 5754
Кокшетау – 5745
Актау – 4708
Жезказган – 3653
Этот же канал составил еще один рейтинг регионов, который назвал "Индекс бешбармака и шарлотки".
Оказывается, дешевле всего оба блюда приготовить в Уральске. Дороже всего шарлотка обойдется в Астане, а бешбармак – в Алматы.
Состав продуктов для шарлотки с яблоками:
Яйцо – 4 шт.
Сахар – 200 г
Мука – 150 г
Яблоко – 400 г
Стоимость блюда (в тенге):
Уральск – 541
Актобе – 543
Тараз – 569
Кызылорда – 583
Атырау – 587
Костанай – 592
Семей – 596
Туркестан – 600
Петропавловск – 612
Караганда – 615
Павлодар – 620
Кокшетау – 623
Шымкент – 635
Талдыкорган – 648
Усть-Каменогорск – 658
Жезказган – 663
Конаев – 666
Алматы – 678
Актау – 680
Астана – 701
Состав продуктов для бешбармака:
Конина – 1250 г
Лук – 250 г
Мука пшеничная – 320 г
Яйца – 1 шт.
Стоимость блюда (в тенге):
Уральск – 3367
Кызылорда – 3381
Туркестан – 3529
Семей – 3694
Шымкент – 3790
Усть-Каменогорск – 3841
Костанай – 3995
Тараз – 4005
Атырау – 4015
Кокшетау – 4051
Жезказган – 4065
Актау – 4097
Талдыкорган – 4160
Караганда – 4468
Павлодар – 4507
Петропавловск – 4528
Астана – 4555
Актобе – 4557
Конаев – 4606
Алматы – 4884
Ранее мы сравнивали, как изменились цены на продукты в 2024 году по сравнению с 2023 годом.
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