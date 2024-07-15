В каком регионе Казахстана самая дешевая стоимость коммунальных услуг

Годовая инфляция в Казахстане продолжает медленно замедляться. И все же уровень роста цен очень большой. В мае он составил 8,5%, что ниже на 0,2%, чем в апреле. При этом в разных регионах страны – разная инфляция, передает Аlmaty.tv со ссылкой на Zakon.kz.

Фото из открытых источников

По данным Бюро национальной статистики, в июне 2024 года самый высокий годовой уровень инфляции сложился в девяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской (11,3%), Мангистауской (10,6%), Атырауской областях (10,1%) и в ВКО (10,1%). Минимальный рост цен отмечен в Кызылординской области (8,1%).

Ранее мы объясняли, почему инфляция так сильно отличается в зависимости от региона страны. Здесь есть три главные причины:

во-первых, в каждой области своя структура потребления. Например, на юге едят больше овощей, а на севере – мяса;

во-вторых, в разных регионах по-разному происходит рост экономической активности, а значит, и доходов населения. Это зависит, например, от реализации крупных проектов и госпрограмм. Уровень доходов населения напрямую влияет на цены;

в-третьих, важную роль играют транспортная доступность региона и климат. Так, цены на фрукты ниже в южных регионах, где их непосредственно выращивают, а в северные регионы их привозят, соответственно, в цену продукта заложена и цена логистики.

Два интересных рейтинга, отражающих реальный рост цен, составил телеграм-канал "Черный лебедь, рак и щука". Первый из них – рейтинг коммунальных платежей (в тенге).

Сегодня самая высокая оплата на содержание жилища за 1 кв. м сложилась в Астане (68,55), самая низкая – в Кызылорде (23,76).

За 1 Гкал центрального отопления дороже всех платят в Алматы (7369,4), дешевле всего – в Кокшетау (2505,6).

Самый дорогой кубометр горячей воды – в Караганде (583,1), самый дешевый – в Астане (179,3), холодная вода дороже всего в Актау (268,7), дешевле всего – в Кызылорде (43,1).

Вывоз мусора в расчете на человека дороже всего в Алматы (719), дешевле – в Туркестане (226).

В целом по стране пакет коммунальных услуг "стоит" 8729 тенге.

А вот статистика стоимости коммунальных услуг по регионам (в тенге):

Алматы – 10 849

Караганда – 8894

Костанай – 8809

Шымкент – 8666

Атырау – 8593

Уральск – 8347

Петропавловск – 7415

Семей – 7337

Талдыкорган – 7236

Конаев – 6989

Актобе – 6980

Павлодар – 6579

Усть-Каменогорск – 6545

Астана – 6439

Тараз – 6205

Кызылорда – 5802

Туркестан – 5754

Кокшетау – 5745

Актау – 4708

Жезказган – 3653

Этот же канал составил еще один рейтинг регионов, который назвал "Индекс бешбармака и шарлотки".

Оказывается, дешевле всего оба блюда приготовить в Уральске. Дороже всего шарлотка обойдется в Астане, а бешбармак – в Алматы.

Состав продуктов для шарлотки с яблоками:

Яйцо – 4 шт.

Сахар – 200 г

Мука – 150 г

Яблоко – 400 г

Стоимость блюда (в тенге):

Уральск – 541

Актобе – 543

Тараз – 569

Кызылорда – 583

Атырау – 587

Костанай – 592

Семей – 596

Туркестан – 600

Петропавловск – 612

Караганда – 615

Павлодар – 620

Кокшетау – 623

Шымкент – 635

Талдыкорган – 648

Усть-Каменогорск – 658

Жезказган – 663

Конаев – 666

Алматы – 678

Актау – 680

Астана – 701

Состав продуктов для бешбармака:

Конина – 1250 г

Лук – 250 г

Мука пшеничная – 320 г

Яйца – 1 шт.

Стоимость блюда (в тенге):

Уральск – 3367

Кызылорда – 3381

Туркестан – 3529

Семей – 3694

Шымкент – 3790

Усть-Каменогорск – 3841

Костанай – 3995

Тараз – 4005

Атырау – 4015

Кокшетау – 4051

Жезказган – 4065

Актау – 4097

Талдыкорган – 4160

Караганда – 4468

Павлодар – 4507

Петропавловск – 4528

Астана – 4555

Актобе – 4557

Конаев – 4606

Алматы – 4884

Ранее мы сравнивали, как изменились цены на продукты в 2024 году по сравнению с 2023 годом.