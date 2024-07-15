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14.07.2024, 20:43

Мы движемся в сторону тысячи тенге за доллар – финансист

Новости Казахстана 0 1

Ослабление тенге было ожидаемым, так считают эксперты. Корреспондент «Голоса народа» поинтересовалась у финансистов, о судьбе национальной валюты.

фото: Голос народа
фото: Голос народа

Финансист Расул Рысмамбетов объясняет, что причина удорожания доллара относительно тенге  - слабая экономика Казахстана.

«Когда нефть дорожает, тенге укрепляется. Когда нефть падает – тенге ослабляется. Во-вторых, причина в том,что мы последние 10 лет слишком много тратим денег, которые мы не зарабатываем. Последние лет 10 мы «кормимся» из Нацфонда гарантированными трансфертами. Касательно последнего года, как раз из-за несбалансированности бюджета, больших трат государственных, в том числе и на социальные расходы, правительству пришлось пополнять разными другими способами», — поделился мнением Расул Рысмамбетов.

Причиной того, что в начале года курс тенге укрепился, по словам Рысмамбетова, является то, что бюджет пополнялся за счет покупки Нацбанком и Нацфондом Акций КМГ и Казатомпрома. Сейчас же ослабление тенге – это справедливый курс, говорит он.

«Тенге придет в «норму» через лет 5-10, наверное, когда будет хорошая экономика. Пока мы сейчас все-таки сильно зависим от экспорта сырья. Может, сельхоз отрасль, промышленность, переработку будем развивать. Но это точно не год, не два и не три», — считает финансист.

Финансист Арман Бейсембаев также считает, что укрепление тенге в первой половине года было аномальным для экономики.

«Один из косвенных признаков фундаментальных ориентиров – это бюджетный курс. В бюджете курс доллара заложен 470 тенге. Имея ориентир по бюджету по 470, ты не можешь позволить иметь курс по 440. Это невозможно, потому что автоматически возникает кассовый разрыв» — говорит Арман Бейсембаев.

Эксперт объясняет, экономическая модель государства сложена так, что заработанная на экспорте сырья выручка в долларах конвертируется в тенге, после чего эти деньги направляются в бюджет – на зарплаты, пособия, льготы и др.

«В логике такой экономической модели крепкий курс не нужен. Он не просто не нужен, он вреден», — поделился он.

Арман Бейсембаев поделился прогнозом о том, что в этом году дефицит бюджета составит уже 6 трлн тенге, при этом год назад он составил 5 трлн, что, соответственно, приведет к новым траншам.

«Айдархан Кусаинов на недавней парламентской сессии и выступал и говорил, что по-хорошему нужно обрушивать курс куда-то в районе 1000-1200 тенге за доллар. Он предлагает шоковый сценарий. Для покупательской способности, да, это неполезно. Но это позволит поднять обрабатывающую промышленность, при условии, что мы будем этим заниматься. А так это будет просто обрушение покупательской способности, обнищание людей», — считает эксперт.

В качестве подтверждения он приводит слова спикера сената Маулена Ашимбаева, который высказывался, что мы переоцениваем курс тенге

«В ближайшие 2-3 года, думаю, мы движемся куда-то в сторону 1000+ тенге за доллар, это безальтернативно. Нам в любом случае придется это делать для того, чтобы выйти из ловушки, в которой мы находимся», — поделился мнением финансист.

Бейсембаев считает, что население постепенно готовят к такому исходу. Однако касательно ближайшего времени оба финансиста считают, что доллар будет стоить в коридоре от 470 до 485 тенге.

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