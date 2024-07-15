18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.03
517.21
5.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
15.07.2024, 07:37

"Не обязаны". В полиции объяснили свое обращение к водителям

Новости Казахстана 0 1 Модератор 4

В Комитете административной полиции ответили на вопросы Tengrinews.kz касательно того, какие документы обязаны предоставить сотрудники остановленным водителям.

Фото ©️ Турар Казангапов
Фото ©️ Турар Казангапов

10 июля в МВД обратились к водителям о том, что сотрудник полиции не обязан предъявлять документы, подтверждающие проведение оперативно-профилактических мероприятий. В ведомстве также отметили, что невыполнение законных требований полицейского и вмешательство в его деятельность влекут административную ответственность в виде штрафа в размере до 110 760 тенге.

Что обязаны сделать сотрудники полиции при остановке водителя?

Требования четко регламентированы в статье 52 закона Республики Казахстан "О дорожном движении". Согласно пункту 3 указанной статьи закона в случае остановки транспортного средства сотрудник органов внутренних дел обязан последовательно совершить следующие действия:

  • незамедлительно подойти к транспортному средству;
  • представиться и по требованию водителя предъявить служебное удостоверение для ознакомления и установления фамилии и должности;
  • разъяснить причину остановки транспортного средства;
  • в случае, если нарушение водителем транспортного средства требований настоящего закона и (или) правил дорожного движения зафиксировано сертифицированными специальными техническими средствами и приборами, предъявить водителю соответствующие материалы для ознакомления.

Не нарушает ли отказ полицейского показать документы об ОПМ статью 18 Конституции?

Отметим, что согласно статье 18 Конституции "Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации".

В данном случае требования статьи 18 Конституции Республики Казахстан не нарушаются. Согласно пункту 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения".

То есть права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены законами. Согласно закону "О дорожном движении" предоставление документов об ОПМ не предусмотрено.

Что делать водителю, если он сомневается, что его остановили по закону?

В случае сомнения в правомерности остановки транспортного средства водитель имеет право обжаловать действия сотрудника вышестоящему должностному лицу либо позвонить на единый канал 102 и уточнить о проводимом оперативно-профилактическом мероприятии.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…