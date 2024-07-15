"Не обязаны". В полиции объяснили свое обращение к водителям

В Комитете административной полиции ответили на вопросы Tengrinews.kz касательно того, какие документы обязаны предоставить сотрудники остановленным водителям.
10 июля в МВД обратились к водителям о том, что сотрудник полиции не обязан предъявлять документы, подтверждающие проведение оперативно-профилактических мероприятий. В ведомстве также отметили, что невыполнение законных требований полицейского и вмешательство в его деятельность влекут административную ответственность в виде штрафа в размере до 110 760 тенге.
Требования четко регламентированы в статье 52 закона Республики Казахстан "О дорожном движении". Согласно пункту 3 указанной статьи закона в случае остановки транспортного средства сотрудник органов внутренних дел обязан последовательно совершить следующие действия:
Отметим, что согласно статье 18 Конституции "Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации".
В данном случае требования статьи 18 Конституции Республики Казахстан не нарушаются. Согласно пункту 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения".
То есть права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены законами. Согласно закону "О дорожном движении" предоставление документов об ОПМ не предусмотрено.
В случае сомнения в правомерности остановки транспортного средства водитель имеет право обжаловать действия сотрудника вышестоящему должностному лицу либо позвонить на единый канал 102 и уточнить о проводимом оперативно-профилактическом мероприятии.
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