"Не обязаны". В полиции объяснили свое обращение к водителям

В Комитете административной полиции ответили на вопросы Tengrinews.kz касательно того, какие документы обязаны предоставить сотрудники остановленным водителям.

Фото ©️ Турар Казангапов

10 июля в МВД обратились к водителям о том, что сотрудник полиции не обязан предъявлять документы, подтверждающие проведение оперативно-профилактических мероприятий. В ведомстве также отметили, что невыполнение законных требований полицейского и вмешательство в его деятельность влекут административную ответственность в виде штрафа в размере до 110 760 тенге.

Что обязаны сделать сотрудники полиции при остановке водителя?

Требования четко регламентированы в статье 52 закона Республики Казахстан "О дорожном движении". Согласно пункту 3 указанной статьи закона в случае остановки транспортного средства сотрудник органов внутренних дел обязан последовательно совершить следующие действия:

незамедлительно подойти к транспортному средству;

представиться и по требованию водителя предъявить служебное удостоверение для ознакомления и установления фамилии и должности;

для ознакомления и установления фамилии и должности; разъяснить причину остановки транспортного средства;

транспортного средства; в случае, если нарушение водителем транспортного средства требований настоящего закона и (или) правил дорожного движения зафиксировано сертифицированными специальными техническими средствами и приборами, предъявить водителю соответствующие материалы для ознакомления.

Не нарушает ли отказ полицейского показать документы об ОПМ статью 18 Конституции?

Отметим, что согласно статье 18 Конституции "Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации".

В данном случае требования статьи 18 Конституции Республики Казахстан не нарушаются. Согласно пункту 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения".

То есть права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены законами. Согласно закону "О дорожном движении" предоставление документов об ОПМ не предусмотрено.

Что делать водителю, если он сомневается, что его остановили по закону?

В случае сомнения в правомерности остановки транспортного средства водитель имеет право обжаловать действия сотрудника вышестоящему должностному лицу либо позвонить на единый канал 102 и уточнить о проводимом оперативно-профилактическом мероприятии.