Глава дирекции по олимпийскому спорту и его подчиненный попались на крупном хищении

"Руководитель дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным в хищении бюджетных средств свыше 60 миллионов тенге и получении взятки от подчиненного в размере 4 миллионов тенге.

Хищение совершено путем присвоения бюджетных средств, выделенных на учебно-тренировочные сборы спортсменов, заключение договоров о государственных закупках аффилированными лицами на аренду спортивных залов, тогда как имелась возможность на бесплатной основе получить данные помещения.

Наряду с руководителем осужден сотрудник дирекции, оказавший пособничество в хищении бюджетных средств", - говорится в сообщении.