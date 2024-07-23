Глава дирекции по олимпийскому спорту и его подчиненный попались на крупном хищении

Руководитель дирекции развития спорта по олимпийским видам похитил 60 миллионов тенге и получил взятки еще на 4 миллиона, передает Tengri Sport со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астаны.
"Руководитель дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным в хищении бюджетных средств свыше 60 миллионов тенге и получении взятки от подчиненного в размере 4 миллионов тенге.
Хищение совершено путем присвоения бюджетных средств, выделенных на учебно-тренировочные сборы спортсменов, заключение договоров о государственных закупках аффилированными лицами на аренду спортивных залов, тогда как имелась возможность на бесплатной основе получить данные помещения.
Наряду с руководителем осужден сотрудник дирекции, оказавший пособничество в хищении бюджетных средств", - говорится в сообщении.
Гособвинитель, представив все доказательства суду, опроверг версию подсудимых о их невиновности.
Приговором суда руководитель осужден на 5 лет, а его пособник - на 4 года лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе каждому.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее многомиллионные хищения выявили в дирекции развития спорта по неолимпийским видам Астаны. Сотрудники АФМ выяснили, что в период 2021-2022 годов должностные лица дирекции незаконно присваивали бюджетные средства, выделенные на проведение учебно-тренировочных сборов. Сумма причиненного государству ущерба превысила 40 миллионов тенге.
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