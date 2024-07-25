"Прадед закопал клад с золотом". Казахстанец подал необычное объявление

Фотография необычного газетного объявления появилась в сети. В нем житель на тот момент Кокчетавской области разыскивает тех, кто помог бы ему найти клад с золотом. Подробности рассказывает Tengri Life .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Объявление было опубликовано в газете "Аргументы и факты".

"Мой прадед в Первую мировую войну закопал в одном укромном уголке Варшавы клад с золотыми вещами. Вероятно, он до сих пор там и находится. Как до него добраться? Хочется, а родственников и знакомых в Польше нет. Если у кого-то будет дельное предложение, жду. Кокчетавская обл., р/ц Ленинградский, предъявителю паспорта V-СП № 693163", - говорится в объявлении.

Тем временем автор соседнего объявления обращается к Раисе Максимовне - так звали супругу президента СССР Михаила Горбачева. Таким образом, можно предположить, что публикации датируются концом 80-х - началом 90-х годов прошлого века.

Отметим, что Кокчетавская (в последующем - Кокшетауская) область существовала в Казахской ССР, а затем и в Казахстане вплоть до мая 1997 года, после чего была упразднена. Входившие в ее состав административные районы были переданы в подчинение Северо-Казахстанской и Акмолинской областей.

Районный центр Ленинградский, откуда писал автор, сегодня является селом Ленинградское - административным центром одноименного сельского округа в составе Акжарского района СКО.

Нашел ли житель села золотой клад, закопанный его прадедом, и как сложилась его дальнейшая судьба, нам неизвестно.