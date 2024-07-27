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26.07.2024, 22:39

"Будьте готовы": казахстанка рассказала, во сколько обошелся отдых на Алаколе

Новости Казахстана 0 1

Казахстанка поделилась впечатлениями о своем отпуске и подсчитала, во сколько обошелся отдых на Алаколе, подробнее - на Tengri Travel.

Фото: предоставлено спикером
Фото: предоставлено спикером

Вероника с семьей решила провести долгожданный отпуск в нашей стране и выбрала эту популярную туристическую локацию.

"Мы живем в Петропавловске. Насколько я знаю, можно добраться на Алаколь тремя способами с севера страны. Первый вариант – доехать до Астаны, затем лететь до Уржара, оттуда - на такси. Наверное, если покупать заранее, то было бы дешевле, но, пока определились с датами, пришлось искать впритык. Билет стал стоить по 50 тысяч тенге в одну сторону. Далее есть поезд. Но билеты тоже были в копеечку. Решили ехать на машине. Заняло примерно 13 часов до Семея. Далее оттуда еще часов 8. Но дорога была в плохом состоянии", – сказала она.

Так как отпуск получился спонтанным, забронировать хорошие места на популярных турбазах не получилось.

"Если едете отдыхать куда-то, нужно все делать заранее, примерно за 45 дней до поездки, продумать все детали: поезд, самолет или своим ходом на машине. Мы попали в самый сезон: огромное просто количество людей. Если есть возможность, лучше ехать в августе. Были варианты баз от 10 тысяч тенге за человека, но удобства на улице или общий туалет на большое количество гостей. Более-менее комфортные условия можно начать искать от 17 тысяч тенге за человека в сутки. Мы поехали с ребенком, нашли вариант за 50 тысяч в день, дали небольшую скидку. В стоимость входили трехразовое питание, кровать, кондиционер, санузел, душ. На территории была детская площадка", – рассказала Вероника.

Молодая мама отметила, что при желании на Алаколе можно найти сервис, однако он будет стоить очень дорого.

"Есть различные развлечения: катеры, катамараны, дельтапланы. Если есть деньги, легко подобрать себе досуг. Но проблема в том, что на пляже очень сложно найти туалет. А если найдете, то его состояние, мягко говоря, ужасное. Так что будьте к этому готовы. Мало мусорных ведер, очень много отходов. Кажется, не успевают убирать. Один раз съездить можно, чтобы просто посмотреть, оценить. Но ездить регулярно дороговато. За неделю только за проживание ушло 350 тысяч тенге. А если включать дорогу, перекусы, развлечения, то цена будет будет около 600-700 тысяч. Каждый рассчитывает на свой бюджет. Но, к примеру, за нашу горящую путевку в Египет "все включено", мы отдали около 800 тысяч тенге на троих", – сказала Вероника.

Фото: личный архив спикера
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