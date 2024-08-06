Заставлял отжиматься: служебную проверку начали в полиции из-за видео в Сети. ВИДЕО

В МВД начали служебную проверку после появления видео с полицейскими из Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Кадры из видео

В соцсети появилось видео, на котором запечатлен момент, как сотрудники полиции в служебной форме делают приседания и отжимания по указанию мужчины в гражданском. В описании к видео отмечается, что мужчина в белой рубашке якобы является одним из заместителей начальника ДП Жамбылской области.

Как отметили в пресс-службе МВД, начата проверка.

"Проводится служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", - прокомментировали в пресс-службе МВД.

Напомним, ранее мы рассказывали, что начальника ДП Жамбылской области отстранили от работы из-за ролика в соцсетях. Фрагмент видео, в котором высокопоставленный полицейский, используя нецензурные слова, обращается к своим подчиненным, был опубликован в Instagram.

В МВД сообщили, что по размещенному видео с участием начальника департамента полиции Жамбылской области по поручению министра внутренних дел назначено служебное расследование.