Житель Уральска оштрафован на 1,3 миллиона тенге за 53 нарушения ПДД

В Уральске местного жителя оштрафовали на 1,3 миллиона тенге за многочисленные нарушения правил дорожного движения, передает Tengri Auto со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Система зафиксировала автомобиль Hyundai, водитель которого многократно превышал скорость на улицах города. Сотрудники патрульной полиции задержали водителя, выяснив, что он нарушил правила дорожного движения 53 раза. Нарушителем оказался 20-летний житель Уральска.

Большинство нарушений связаны с превышением скоростного режима. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 300 тысяч тенге. Водитель имеет право погасить задолженность в упрощенном порядке, заплатив 50 процентов от суммы штрафов.

В настоящее время автомобиль нарушителя помещен на специальную автостоянку.