Житель Уральска оштрафован на 1,3 миллиона тенге за 53 нарушения ПДД

В Уральске местного жителя оштрафовали на 1,3 миллиона тенге за многочисленные нарушения правил дорожного движения, передает Tengri Auto со ссылкой на Polisia.kz
Система зафиксировала автомобиль Hyundai, водитель которого многократно превышал скорость на улицах города. Сотрудники патрульной полиции задержали водителя, выяснив, что он нарушил правила дорожного движения 53 раза. Нарушителем оказался 20-летний житель Уральска.
Большинство нарушений связаны с превышением скоростного режима. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 300 тысяч тенге. Водитель имеет право погасить задолженность в упрощенном порядке, заплатив 50 процентов от суммы штрафов.
В настоящее время автомобиль нарушителя помещен на специальную автостоянку.
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