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15.08.2024, 13:11

Новые 10 000 тенге: когда поступят в обращение и как отличить от подделки

Новости Казахстана 0 118

В июне была выпущена новая купюра номиналом 10 000 тенге из серии "Сакский стиль". В Национальном банке рассказали, когда свежая банкнота поступит в обращение и как ее отличить от подделки, передает Tengrinews.kz.

Фото: НБ РК
Фото: НБ РК

По информации Нацбанка, в массовое обращение новые 10 000 тенге поступят ориентировочно в сентябре, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) нужно дополнительное время.

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Казахстана нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.

nationalbank.kz

На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

nationalbank.kz

Также на банкноте есть ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов синего и фиолетового.

nationalbank.kz

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент – патч в виде объемного изображения стилизованного барса. При повороте банкноты проявляется эффект переключения вершины горы и цифрового изображения номинала на орнамент и динамический эффект расхождения лучей в стороны.

nationalbank.kz

Цветопеременное окно. В проходящем свете в окне силуэт вершины горы, который меняет цвет с золотого на синий.

nationalbank.kz

На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объемного изображения артефакта "Голова барса с грифонами в пасти". При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

nationalbank.kz

Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.

nationalbank.kz

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

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