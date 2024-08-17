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17.08.2024, 14:38

Девочка попала в сексуальное рабство: что говорят в школе, где она училась

Новости Казахстана 0 0

Корреспондент Tengrinews.kz посетил школу в Кызылорде, где училась девочка, попавшая в сексуальное рабство.

Фото: ©️ Tengrinews.kz
Фото: ©️ Tengrinews.kz

В Кызылорде после скандала вокруг школьницы прошла череда увольнений. Аким области ранее заявил, что ответственные лица не сделали ничего, чтобы предотвратить этот вопиющий случай.

Школа-лицей, где училась пострадавшая девочка, находится в областном центре. Корреспондент Tengrinews.kz приехал сюда после того, как аким области 16 августа заявил об увольнении директора учебного заведения и других сотрудников.

После произошедшего сотрудники учебного заведения лишний раз не хотят обсуждать что-либо с журналистами или посторонними. Заместитель директора по воспитательной работе школы сообщил, что девочка в этом году окончила 11-й класс.

Я сам в настоящее время нахожусь в отпуске. Мы сейчас пребываем в стрессе из-за этой ситуации, ведь все обвиняют школу. Вы, наверное, знаете, всех наказали, всех убрали, другой информации я дать не могу, - сказал он.

Попасть в саму школу не удалось. На условиях анонимности корреспондент поговорил с одним из преподавателей учебного заведения. Она рассказала лишь о том, что ей было известно о девочке и ее семье.

Я у нее не преподавала, но знаю, что родители у нее простые люди. Поэтому я верю в то, что их с легкостью могли запугать. Сама девочка была скромная, тихая. Больше ничего добавить не могу, - сообщила педагог.

Школьницы, которые учились с пострадавшей в одном учебном заведении, рассказали, что она была стеснительной и не выделялась среди других сверстниц.

Если эта та девочка, на которую мы думаем, то она была тихой, скромной, ничего плохого за ней не замечали. А вот ее подруга, напротив, была шустрая и шебутная, все время возле нее крутилась, - рассказали кызылординские школьницы.

Напомним, 16 августа аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев провел совещание, на котором раскритиковал подчиненных и потребовал принятия жестких мер к уполномоченным лицам, которые вовремя не предотвратили факт вовлечения несовершеннолетней девушки в занятие проституцией. Были уволены директор, классный руководитель и другие сотрудники школы, где училась девочка, попавшая в сексуальное рабство.

Департаменту полиции региона поручено принять кадровые решения в отношении ответственных специалистов вплоть до увольнения.

Все причастные к этому преступлению лица должны быть установлены, я уверен, что они понесут самое строгое наказание в соответствии с действующим законодательством. Всю эту ситуацию я держу на личном контроле, - заявил ранее аким Кызылординской области.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, комментируя ситуацию по девочке, попавшей в сексуальное рабство, сообщила, что семье школьницы обеспечили охрану. Организована психологическая и медицинская помощь девочке и ее матери.

В пресс-службе департамента полиции Кызылординской области ранее сообщили о задержании подозреваемых. Сообщалось, что они водворены в изолятор временного содержания. Позже стало известно, что несовершеннолетние подозреваемые находятся под домашним арестом.

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