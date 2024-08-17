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17.08.2024, 15:43

Не только цветы: что дарить артистам после концерта

Новости Казахстана 0 0

Что чаще всего дарят артистам после выступлений? Конечно, цветы. Редакция Kursiv LifeStyle выяснила, как еще можно поблагодарить музыкантов.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Дарить музыкантам цветы — это уже неписаное правило. На самом деле, придерживаться его вовсе необязательно, ведь есть и другие способы показать свою признательность. Мы поговорили с казахстанской пианисткой Нургуль Нусипжановой, которая выступает в Казахской Государственной филармонии имени Жамбыла, а также дает концерты за рубежом, например, в Лондоне и знаменитом Карнеги-холле в Нью-Йорке.

Чем плохи цветы?

На самом деле, ничего плохого в букетах нет. Но есть несколько нюансов которые стоит учитывать. У артиста может быть аллергия на цветы. В частности, из-за этого Нургуль иногда приходится раздавать их своим коллегам и друзьям. Также, когда цветов дарят слишком много, букеты могут перемешаться.

«Кто-то хочет отдельному артисту подарить букет, а он может замешаться среди других и не дойти до адресата, и будет обидно тому, кто их дарит. Так у меня на последнем концерте затерялся букет от важного человека.»

Что дарить вместо цветов?

Нургуль Нусипжанова подчеркивает, что подарок – это всегда индивидуальная история. Поэтому если артист вам незнаком, лучше все же подарить цветы, но есть и альтернативы:

  • композиция из сухоцветов – «вечный букет», который не вызывает аллергии и остается на долгую память;
  • конфеты и шоколад;
  • сертификат в магазин, ресторан, салон или другое, что могло бы понравится артисту;
  • косметика;
  • алкоголь (стоит учитывать, что это довольно специфический подарок и лучше заранее узнать, придется ли он музыканту по вкусу).

Самые необычные и смешные подарки

Пианистка рассказала, что самыми нелепыми и забавными подарками для нее стали ананас и кустик морковки. Самым приятным комплиментом для Нургуль оказалась корзина с итальянскими деликатесами, сладостями и просекко.

«Это было очень смешно. Напомнило, как в 2000-х артистов поздравляли такими корзинами.»

Нургуль отметила, что неприятных подарков на ее памяти не было.

«Хотелось бы, чтобы не звонили телефоны во время выступлений, – смеется Нургуль, – а так самый лучший комплимент – это, что человек просто приходит и слушает и всё.»

Лучший подарок для артиста – это внимание к его творчеству и поддержка.

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