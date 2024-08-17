Не только цветы: что дарить артистам после концерта

Что чаще всего дарят артистам после выступлений? Конечно, цветы. Редакция Kursiv LifeStyle выяснила, как еще можно поблагодарить музыкантов.
Дарить музыкантам цветы — это уже неписаное правило. На самом деле, придерживаться его вовсе необязательно, ведь есть и другие способы показать свою признательность. Мы поговорили с казахстанской пианисткой Нургуль Нусипжановой, которая выступает в Казахской Государственной филармонии имени Жамбыла, а также дает концерты за рубежом, например, в Лондоне и знаменитом Карнеги-холле в Нью-Йорке.
На самом деле, ничего плохого в букетах нет. Но есть несколько нюансов которые стоит учитывать. У артиста может быть аллергия на цветы. В частности, из-за этого Нургуль иногда приходится раздавать их своим коллегам и друзьям. Также, когда цветов дарят слишком много, букеты могут перемешаться.
«Кто-то хочет отдельному артисту подарить букет, а он может замешаться среди других и не дойти до адресата, и будет обидно тому, кто их дарит. Так у меня на последнем концерте затерялся букет от важного человека.»
Нургуль Нусипжанова подчеркивает, что подарок – это всегда индивидуальная история. Поэтому если артист вам незнаком, лучше все же подарить цветы, но есть и альтернативы:
Пианистка рассказала, что самыми нелепыми и забавными подарками для нее стали ананас и кустик морковки. Самым приятным комплиментом для Нургуль оказалась корзина с итальянскими деликатесами, сладостями и просекко.
«Это было очень смешно. Напомнило, как в 2000-х артистов поздравляли такими корзинами.»
Нургуль отметила, что неприятных подарков на ее памяти не было.
«Хотелось бы, чтобы не звонили телефоны во время выступлений, – смеется Нургуль, – а так самый лучший комплимент – это, что человек просто приходит и слушает и всё.»
Лучший подарок для артиста – это внимание к его творчеству и поддержка.
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