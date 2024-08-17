Рейтинг акимов: итоги апреля-июня

В последние месяцы Казахстан столкнулся с серьезными природными вызовами, когда крупнейшие за последние 80 лет паводки превратили значительную часть страны в зоны чрезвычайных ситуаций. Эти стихийные бедствия стали реальным испытанием для акимов регионов, чьи действия, бездействие и подготовленность оказались под внимательным контролем Президента Токаева. Некоторые главы регионов не смогли адекватно справиться с масштабом бедствия, что вызвало критику как со стороны населения, так и со стороны Главы Государства, выразившего своё недовольство строгими выговорами. В связи с этим, редакция Toppress.kz публикует рейтинг акимов областей нашей страны.

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Помимо реакции на стихийные бедствия, в рейтинге акимов оценивались и другие ключевые аспекты их работы, включая уровень благоустройства городов, привлечение инвестиций, развитие промышленности, создание новых рабочих мест и введение в эксплуатацию жилья. Эти критерии отражают не только текущее состояние регионов, но и их потенциал для будущего развития, учитывая важность компетентного и ответственного руководства.

Традиционно для жителей Казахстана популярными темами были различные слухи, инсайды и вбросы. Летний период-время отпусков, поэтому нагреватели аппаратных слухов и всевозможные интернет-аналитики ожидают смену областных акимов в осенний период. Так, основными кандидатами на замену называются: аким Атырауской области – Серик Джамбулович. Не понятна судьба акима Актюбинской области Асхата Шахарова.

Аким Костанайской области – Кумар Аксакалов, также называется основным кандидатом на смену должности. Ну и далее по списку- акимы Улытауской области Берик Абдыгалиев, акимы Шымкента, Кызылординской и Западно-Казахстанской области по мнению «аналитиков» скоро рискуют сменить место работы.

Есть еще ряд тем, не повлиявший на рейтинг, произошедших в июле и которые будут включены в следующий анализ. Это прежде всего, поездка журналиста Асхата Ниязова в Абайскую область и встреча с акимом Нурланом Уранхаевым которая широко тиражировалась среди аудитории соц сетей.

Также, одной из обсуждаемых в Казнете стал конфликт брата экс-акима Шымкента, Мурата Айтенова – Марата, который насильно выселил из дома бывшую жену Дану Атешову и троих родных детей. Казахстанцы даже назвали это новым сериалом – Бишимбаев 2.0.

1. Нурлан Уранхаев. Область Абай

Несмотря на то, что аким области Абай Нурлан Уранхаев оказался среди тех, кто получил строгий выговор от Президента Токаева из-за весенних паводков, он оперативно среагировал на поручение главы государства, встретившись с жителями пострадавших районов и оказав необходимую помощь. В этой ситуации глава региона проявил себя в качестве эффективного кризис-менеджера, считают эксперты.

Важной частью работы Нурлана Уранхаева, как руководителя приграничного региона, является развитие международного сотрудничества. В мае аким области Абай встретился с заместителем премьера Госсовета Китая, с которым обсудил вопросы регионального сотрудничества, торгово-инвестиционного взаимодействия и энергетического партнерства. На сегодняшний день объём товарооборота между областью и Китаем активно растет. В прошлом году он составил более 260 млн долларов.

В области активно продолжаются работы по улучшению городской инфраструктуры, включая строительство Дворца школьников и благоустройство улиц областного центра. В социальных сетях все чаще появляются положительные отзывы о работе местных властей по благоустройству Семея.

Массовая акция по восстановлению уникального ленточного бора после пожара 2022 года, инициированная Нурланом Уранхаевым, привлекло около тысячи человек. Также стоит отметить о возобновлении навигации по Иртышу в Усть-Каменогорске, что, по мнению экспертов, стало значимым шагом для развития речной транспортной инфраструктуры региона.

2. Дархан Сатыбалды. Туркестанская область

На втором месте – аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. В апреле он подчеркнул важность строгого контроля за строительством новых объектов и реализацией инвестиционных проектов в соответствии с генеральным планом Туркестана – теперь объекты будут строиться только после одобрения архитекторов. Эксперты считают, что это важный шаг в сохранении нынешнего урбанистического облика в восточной стилистике.

Одним из значимых проектов генплана областного центра является превращение городища Культобе в музей-парк под открытым небом. Первый этап создания этого археологического музея-парка уже близится к завершению, что обещает привлечь множество туристов и исследователей.

Кроме того, в городе Арысь активно реализуются программы по улучшению благосостояния сельского населения. В рамках программы «Ауыл аманаты» профинансировано 131 проект на сумму 770 млн тенге. Эксперты обращают внимание на эффективность властей региона в привлечении инвестиций, развитии агропромышленного комплекса и внедрении водосберегающих технологий. В регионе уже завершены работы по строительству важных культурных и социальных объектов.

3. Женис Касымбек. г. Астана

Акиму Астаны Женису Касымбеку в наследство досталось ряд серьезных проблем, такие как долевое строительство, благоустройство города, коммунально-бытовые проблемы, а также дефицит школ и детсадов, на фоне демографического роста. Несмотря на это, Касымбек продемонстрировал высокую готовность к подобным вызовам, что позволяет ему поэтапно устранять одну проблему за другой. Так, например, он предпринимает эффективные меры для борьбы с недобросовестными застройщиками. Касымбек заверил, что все дольщики проблемных жилых комплексов в Астане получат ключи от своих квартир до конца года. Из 16 проблемных объектов и более четырех тысяч вкладчиков, 90% уже получили жилье, а оставшиеся 484 семьи получат ключи до конца июня текущего года.

Аким столицы также выдвинул основным строительным компаниям города конкретные требования и пообещал приостановить работы на объектах в случае их невыполнения. С июня текущего года ни одна стройкомпания не сможет начать строительство новых объектов без наличия инженерных сетей и разрешительных документов.

В мае Женис Касымбек анонсировал создание нового района в столице из-за активного роста населения, а также строительство рекордного числа школ. До конца года планируется завершить строительство 23 школ, что обеспечит почти 64 тысячи ученических мест.

4. Ермек Кошербаев. Восточно-Казахстанская область

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев начал активную борьбу с высокими показателями импорта продовольственной продукции, критикуя местных чиновников за доминирование российских производителей на прилавках. Кроме того, руководство региона приступило к решению жилищно-коммунальных проблем, которые особенно остро ощущаются в Усть-Каменогорске. Регулярные нарекания жителей на несвоевременный вывоз мусора и некачественную очистку улиц от снега привели к тому, что Кошербаев анонсировал реконструкцию очистных сооружений в Алтае, Серебрянске и Усть-Каменогорске. Эти сооружения, построенные в 1977 году, давно требуют обновления.

В рамках экологических инициатив, Ермек Кошербаев встретился с представителями компании «Ost Fish» для выпуска 500 сибирских осетров в Черный Иртыш с целью восстановления их исторической популяции.

Вопросы локализации производства титановой продукции также находятся в центре внимания главы региона. Встреча с представителями Airbus, Aubert&Duval и UKAD открывают потенциальные возможности для стратегического партнерства и увеличения объемов закупа казахстанского титана зарубежными компаниями. Кроме того, Кошербаев встал на сторону жителей Риддера, пострадавших от зимнего подтопления, и потребовал от владельца ТОО «ЛК ГЭС», по вине которой и произошло ЧП, помочь в возмещении ущерба.

5. Ерболат Досаев. г. Алматы

На встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, акиму Алматы Ерболату Досаеву было поручено решить проблемы, связанными с необходимостью снижения инфляции и стабилизации цен в мегаполисе. В дополнение к этому, Президент указал на проблемы водоснабжения в некоторых районах города, что требует незамедлительного внимания и решения.

В самом политически активном регионе Казахстана на редкость сложилась положительная обстановка. Жители меньше начали протестовать, проблемы горожан решаются, налицо активная работа районных акимов и постоянный мониторинг ситуации на местах. Городом приняты новые правила благоустройства, что должно существенно сократить уровень критики в отношении городских властей.

Акиматом ведется масштабная модернизация коммунальных и инженерных систем, а ремонт дорог в ближайшее время планируется завершить, в тч и по вопросу пробивки улицы Толе би.

В городе стартовала компания “Алматы наш общий дом”. Общий объем инвестиций вырос до 1,8 трлн тенге. ВРП по городу увеличился на 10% и составил 24,8 трлн тенге.

Это все позволило в целом существенно сократить уровень безработицы в городе с 5% до 4,8%.

6. Асхат Шахаров. Актюбинская область

Один из прошлых лидеров рейтинга, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, вполне ожидаемо опустился на пятую строчку. Паводки небывалых масштабов в регионе повредили более 4 тысяч жилых домов, в результате чего Асхат Шахаров получил предупреждение о неполном служебном соответствии от главы государства. В итоге в пострадавших районах было согласовано строительство 652 новых домов и выкуп 309 домов. Планируется также отремонтировать 3 123 дома, пострадавших от наводнения.

Между тем, в Актобе не решен вопрос вывоза твердо-бытовых отходов, что вызвало недовольство жителей. Средства в размере 1,7 млрд тенге на эти услуги были выделены еще в декабре прошлого года, но из-за бюрократических проблем заявка до сих пор не рассмотрена. В результате, мешки с мусором остаются неубранными после субботников. Дополнительные проблемы возникли с состоянием дорог: 13 дорог, отремонтированных два-три года назад, уже пришли в негодность.

Тем не менее, эксперты называют Шахарова одним из лучших кризис-менеджеров страны, который способен решить любую проблему в короткие сроки. В таком случае, у акима Актюбинской области есть все шансы оперативно исправить ситуацию.

7. Бейбит Исабаев. Область Жетысу

В 2023 году область Жетысу продемонстрировала значительные достижения в социально-экономическом развитии, достигнув темпов роста экономики в 117,4%, что является одним из наивысших показателей в Казахстане. В этом году было введено в эксплуатацию 14 новых и расширено 5 существующих производств, что привело к созданию 345 новых рабочих мест. Общий объем привлеченных инвестиций составил 350,8 млрд тенге, что на 15,4% выше предыдущего года, включая значительные частные инвестиции в размере 225,4 млрд тенге. Реализация инвестиционных проектов привела к выполнению годового плана на уровне 107,0%.

Регион Жетысу также проявляет большой потенциал в области “зеленой” энергетики. В Алакольском районе планируется строительство крупнейшей ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт, что подчеркивает стремление региона к развитию возобновляемых источников энергии. Совместные инвестиционные проекты с китайскими партнерами в сельском хозяйстве, переработке и торговле демонстрируют высокий уровень международного сотрудничества и инвестиционной привлекательности региона.

8. Габит Сыздыкбеков. г. Шымкент

В Шымкенте начинает активно развиваться индустриальный сектор с привлечением значительных инвестиций. Китайская компания планирует вложить около двух миллиардов долларов в строительство металлургического завода, что не только усилит экономику региона, но и создаст почти тысячу новых рабочих мест. Параллельно в городе запущена современная птицефабрика «АйМар Кус», способная ежегодно производить до 72 миллионов яиц, что составляет значительную долю от общей потребности города. Эти инициативы подчеркивают стремление Шымкента к индустриальному росту и укреплению позиций на рынке продовольственной продукции.

На фоне строительства новых промышленных объектов аким города Габит Сыздыкбеков объявил о начале строительства нового стадиона на 35 000 мест, что станет значимым вкладом в развитие спортивной инфраструктуры и культурного потенциала Шымкента. Открытие парогазовой установки, реализуемой турецкими инвесторами, также играет ключевую роль в улучшении экологической ситуации и обеспечении дополнительных доходов для бюджета города. Усилия по привлечению инвестиций поддерживаются работой фронт-офиса Shymkent Invest, который целенаправленно облегчает процедуры для бизнеса, содействуя в разработке и внедрении инвестиционных проектов в регионе.

Стоит отметить большую любовь акима к самопиару – каким только разносторонним не увидели акима своего города шымкентцы. То он с лопатой в руках, то в сапогах, то обедает в забегаловке – все это он делает в брендовых вещах от ведущих модельеров мира. Единственное что осталось сделать для самопиара акима это останавливать коней на ходу и заходить в горящие «избы». Впрочем цель оправдывает средства – наверняка аким Шымкента вполне представляет для чего ему этот пиар.

9. Нурлыбек Налибаев. Кызылординская область

В Кызылординской области 150 семей получили ключи от новых квартир в двух многоэтажных домах в поселке Тасбогет. Это событие стало частью масштабной жилищной программы региона. В прошлом году было построено 300 жилых домов, что обеспечило жильем более 11 тысяч жителей. В этом году планируется строительство 67 новых домов, а с начала года новоселье отметили уже 462 семьи. По мнению экспертов, стремления местных властей в короткие сроки улучшить жилищные условия жителей региона впечатляют.

Сфера туризма в Кызылординской области также демонстрирует положительную динамику. В прошлом году план по привлечению инвестиций в туристическую сферу был перевыполнен на 201%. Для повышения туристического потенциала региона в апреле послы Евросоюза ознакомились с инвестиционными возможностями. Был введен в эксплуатацию новый автовокзал и завершено строительство нового терминала аэропорта «Коркыт ата». Эти меры уже принесли свои плоды: количество туристов в прошлом году увеличилось на 112,8% по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, регион активно борется с последствиями высыхания Аральского моря. При поддержке КазМунайГаза на высохшем дне моря высадят более 4,4 млн саженцев саксаула, что поможет защитить территорию от пыли и соли, замедлить опустынивание и поддержать биоразнообразие. Эта инициатива также принесет пользу животноводству, обеспечивая хорошую кормовую базу для скота.

В Кызылординской области продолжается развитие садоводства с использованием капельного орошения. В яблоневый сад Qaratau Fruits уже инвестировано 1,6 млрд тенге, и в ближайшие два года планируется строительство склада для хранения фруктов и овощей стоимостью 2,5 млрд тенге.

10. Кумар Аксакалов. Костанайская область

Костанайская область также сильно пострадала от весенних паводков, в результате которых было повреждено более 1200 домов. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов получил предупреждение о неполном служебном соответствии от президента Касым-Жомарта Токаева за несвоевременные противопаводковые меры. Однако в регионе восстановление жилья и инфраструктуры в пострадавших районах просто достаточно оперативно. Для жителей, потерявших свои дома, в Костанае и Аркалыке была приобретена 101 квартира за счет резерва правительства и спонсорских вложений.

Паводки, несомненно, потянули Аксакалова вниз по таблице рейтинга глав регионов, но несмотря на это, область продолжает развиваться. К примеру, в Костанае на финальной стадии находится строительство двух высокотехнологичных заводов. Новый чугунолитейный завод станет мощным двигателем промышленного сектора, а второй завод будет производить блоки и головки двигателей внутреннего сгорания, а также корпуса редуктора ведущих мостов грузовой техники. Важным проектом для региона также является строительство дороги «Жезказган-Петропавловск», которое должно завершиться к 2025 году, улучшит транспортную доступность и сократит путь на юг и в центр Казахстана. К тому же, недавно открылся крупный машиностроительный завод, который создаст 100 новых рабочих мест и увеличит налоговые поступления в бюджет.

11. Марат Султангазиев. Алматинская область

Аким Алматинской области Марат Султангазиев эффективно создает условия для создания благоприятного инвестиционного климата региона и развивает крупный амбициозный проект Alatau City. На встрече с зарубежными компаниями Султангазиев подчеркнул значимость предстоящих инвестиций и разработку нового города. В специальной экономической зоне Алатау планируется внедрение 11 крупных инвестпроектов на сумму 383 миллиарда тенге, что предполагает создание 7 тысяч рабочих мест. Кроме того, этот амбициозный проект направлен на создание экологически чистого и передового города, согласно концепции нобелевского лауреата профессора Рае Квона Чунга. Основная идея заключается в развитии общественного транспорта на чистом топливе, что должно существенно снизить количество автомобилей на бензине и уровень выбросов в городе.

Проект Alatau City также направлен на снижение антропогенной нагрузки на Алматы, который продолжает уплотняться и застраиваться многоэтажными зданиями. Этот стратегический подход не только способствует развитию инфраструктуры и экономики региона, но и стремится к улучшению качества жизни граждан через модернизацию транспортной системы и экологическую устойчивость нового городского пространства.

В самом Конаеве планируется постройка новых домов, многопрофильной больницы и драматического театра. В ближайшие пять лет в городе также намерены решить проблему дефицита ученических мест.

Не обходится и без казусов – аким нередко совершает нелепые вылазки в народ, где даже выговаривает бабушкам по их участию в субботнике.

12. Марат Ахметжанов. Акмолинская область

Акмолинская область также не избежала наводнений. В регионе подтопило почти 2 тыс. домов, из которых 359 признали аварийными, на их ремонт и строительство было выделено 10,5 миллиарда тенге. Чуть больше половины этой суммы пожертвовали бизнесмены. Вскоре часть пострадавших от паводка получили ключи от новых квартир из рук акима Акмолинской области.

Между тем, в сфере образования региона возникают серьезные задержки по некоторым проектам, что требует вмешательства со стороны акима области для их ускоренного завершения. По мнению экспертов, недостроенные объекты с низким качеством работ и нарушением сроков в регионе – не редкость, что негативно сказывается на качестве образования и дополнительной нагрузке на бюджет.

Кроме того, имеются проблемы по благоустройству и санитарной очистке курортов и зон отдыха. Курорт Бурабай, привлекающий около миллиона туристов ежегодно при рекреационной нагрузке всего в 450 тысяч, страдает от проблем с мусором, нехваткой парковок, скамеек и туалетов. Для решения этой проблемы власти пообещали развивать альтернативные туристические направления, такие как Зерендинский, Ерейментауский и Коргалжынский районы, чтобы снизить нагрузку на Бурабай и улучшить общее качество туристического обслуживания в регионе.

13. Ермаганбет Булекпаев. Карагандинская область

В мае аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев анонсировал масштабную реконструкцию водопроводных сетей, в рамках которой будет обновлено более 130 км водопроводов. Кроме того, посевы масличных культур в регионе увеличат на 27,3 тыс. га, а кормовых культур – на 18,2 тыс. га, что обусловлено сокращением площадей под зерновые.

В Балхаше были предложены земельные участки для развития туристических зон, планируется увеличить поток туристов до 170 тысяч человек к 2025 году.

В Караганде в День защиты детей открыли современный Дворец школьников, ставший первым объектом дополнительного образования в Пришахтинске. Между тем, в областном центре разгорелся скандал вокруг строительства школы на месте, где горожанам обещали построить сквер.

Ермаганбет Булекпаев также сообщил о результатах создания индустриальной зоны в городе Сарань, что позволило придать новый импульс развитию населенного пункта и вывести его из статуса моногорода. Тем временем, работники шинного завода в той же Сарани крайне недовольны своим положением из-за снижения зарплат и увольнений. Кроме того, в области все еще не хватает специалистов для работы на производствах. В целом Булекпаев уверенно держится в середнячках, что подтверждается стабильностью в регионе и отсутствием каких-либо потрясений.

14. Асаин Байханов. Павлодарская область

В этом году в Павлодарской области запланировано создание инвестиционной зоны немецкого типа, которая объединит 52 производства и создаст около 10 тыс. новых рабочих мест. Этот проект направлен на стимулирование экономической активности в регионе, аналогичный опыт уже успешно реализован в немецком Ганновере. Ожидается, что подобная инициатива привлечет значительные инвестиции и способствует развитию местной промышленности.

Несмотря на богатство и достигнутые успехи Павлодарской области, регион сталкивается с вызовами в области торговли. Резкий рост импорта дешевой молочной продукции из России привел к сложностям у местных переработчиков молока, которые испытывают трудности со сбытом своей продукции. Эксперты также отмечают, что в регионе есть острая необходимость реформирования системы государственной поддержки бизнеса в регионе, чтобы обеспечить эффективное использование потенциала и ресурсов.

15. Ербол Карашукеев. Жамбылская область

В Таразе скоро начнет работу завод по производству систем капельного орошения на сумму $6 млн. По информации акимата, в настоящее время идет установка производственного оборудования, что способствует созданию 30 новых рабочих мест и стимулирует экономическое развитие региона.

В регионе ведется активная работа по ремонту дорог: на текущий год запланированы 332 проекта на общую сумму 23,3 млрд тенге. По словам властей, доля автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 99%.

Тем не менее, участившиеся случаи изнасилований детей в образовательных учреждениях настораживает и негативно влияет на рейтинги руководства региона.

Более того, в мае стало известно, что в сельской школе в Жамбылской области погиб ребенок. По подозрению в преступлении был водворен в СИЗО один из старшеклассников.

16. Гауез Нурмухамбетов. Северо-Казахстанская область

Паводки в Северо-Казахстанской области, вызванные талым стоком реки Есиль и притоком воды из Акмолинской области, нанесли ущерб в 73 млрд тенге и подтопили 1,5 тысячи домов в Кызылжарском районе. «Бюджет развития Петропавловска составляет 68 млрд тенге. Нам нужно 73 млрд тенге, 95% из которых – на областной центр и Кызылжарский район», – заявил аким области Гауез Нурмухамбетов. Построенная после наводнения 2017 года дамба не смогла справиться с объемом воды, и местные жители вместе с волонтерами пытались удерживать воду, но она перелилась через край. Этот опыт показывает необходимость усиления инфраструктуры и готовности к таким катастрофам.

17. Нариман Турегалиев. Западно-Казахстанская область

После того, как регион вошел в число наиболее пострадавших от паводков в 2024 году, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев получил предупреждение о неполном служебном соответствии. По данным ДЧС области, в результате наводнений были затоплены 50 дачных обществ вокруг Уральска на реках Урал, Деркул и Чаган, что затронуло более 13,8 тысячи человек. Многие из пострадавших до сих пор остаются в эвакуационных пунктах, снимают временное жилье или живут у родственников. Более 200 домов оказались непригодными для проживания.

Власти начали оказывать помощь пострадавшим. Каждой семье, чей дом был затоплен, выделили единовременную социальную помощь. Однако пострадавшие утверждают, что получение компенсаций оказалось сложным процессом, и многие из тех, чьи дома ушли под воду, не числятся в очередниках, так как у них якобы есть другое жилье. В итоге потерявшие почти всё имущество дачники провели акции протеста и перекрыли трассы в ЗКО. Однако вместо того, чтобы вступить в диалог и снять социальное напряжение, власти региона отправили на место событий прокурора, который напомнил об ответственности за проведение несогласованных митингов, что вызвало дополнительные волнения среди жителей.

18. Серик Шапкенов. Атырауская область

Самые масштабные весенние паводки в Атырауской области особенно сильно ударили по городу Кульсары, что по итогу стало причиной массового недовольства горожан. Власти были готовы выплатить компенсацию в пределах 200-240 тысяч тенге за квадратный метр. В ответ жители города вышли на митинги, требуя от властей компенсации за из расчета 400 тысяч тенге за квадратный метр. Аргументировали они это тем, что лишились не только домов, но и хозяйственных построек, транспортных средств, одежды, бытовой техники и мебели.

В свою очередь, Серик Шапкенов благородно признал ошибки в подготовке к паводкам, отметив, что за последние 30 лет регион расслабился из-за снижения уровня воды в реках. На брифинге он заявил, что дноуглубительные работы не проводились, дамбы не укреплялись, а в некоторых местах и вовсе убирались. В водоохранной зоне были выданы земельные участки под сельскохозяйственные нужды, а каналы не очищались. Шапкенов заверил, что все эти работы будут выполнены, чтобы избежать повторения текущей ситуации.

Тем временем, в комментариях социальных сетей ощущается большое социальное напряжение в регионе. Судя по большому количеству негативных и, в том числе, нелициприятных комментариев в адрес руководителей региона, население региона, мягко говоря, недовольно действиями властей.

19. Берик Абдыгалиулы. Область Улытау

Похоже, кредит доверия к Берику Абдыгалиулы со стороны правительства постепенно исчерпывается. Эксперты полагают, что увольнение акима области Улытау не за горами. Так, государственный аудит, проведенный в регионе, выявил финансовые нарушения на сумму 4,1 млрд тенге и системные недостатки в управлении бюджетными средствами. Аудиторское заключение указывает на отсутствие действенных мер по решению накопленных региональных проблем, таких как высокий износ сетей водоснабжения, канализации и водоотведения. Отмечается низкий уровень строительства и ремонта объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Это привело к значительному износу социальной инфраструктуры, что требует немедленного вмешательства и пересмотра стратегических планов региона.

Износ зданий государственных дошкольных организаций в области составляет более 65%, а в некоторых случаях достигает 100%. В условиях острой нехватки мест в детских садах акимат области не смог завершить строительство детских садов в Жезказгане и Сатпаеве. Сходные проблемы наблюдаются и в сфере здравоохранения, особенно в сельской местности, где износ зданий медицинских учреждений превышает 60%. В регионе не были созданы необходимые многопрофильные и узкоспециализированные медицинские центры, больницы и станции скорой помощи.

Итоги аудита также показали неэффективное планирование бюджетных средств на сумму 1,7 млрд тенге, нецелевое использование бюджетных средств и активов на 7,8 млрд тенге, а также потери и упущенную выгоду на 22,8 млрд тенге. Эти результаты подчеркивают необходимость серьезных реформ и усиления контроля за использованием бюджетных средств в области Улытау, а также принятие конкретных мер по улучшению социальной инфраструктуры и повышения качества жизни населения региона.