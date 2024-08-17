Убийство женщины расследуют в Алматы

В одной из многоэтажек Алматы убита женщина. Полицейские уже задержали подозреваемого по горячим следам, передаёт BaigeNews.kz .

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Об убийстве сообщается на странице общественного фонда «Не молчи». Очевидцы пишут, что трагедия случилась в одном из ЖК Асылтау в Алматы. Сообщается, что убитая работала уборщицей, убирала по 14-15 этажей.

Расследование убийства прокомментировали в департаменте полиции мегаполиса.