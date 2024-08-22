Антикоррупционная служба предупредила казахстанцев

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Антикоррупционная служба предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и рассылают фейковую информацию.

Мошенники отправляют потенциальным жертвам документы с символикой Антикора.

"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства", - говорится в сообщении Антикора

Ведомство просит сообщать обо всех подобных звонках и рассылках в правоохранительные органы.

Ранее Верховный суд предупредил казахстанцев о том, что мошенники могут просить перейти по ссылкам якобы для голосования за детей в конкурсе. Это ловушка, которая может привести к потере важных данных.

Есть и такая схема: злоумышленники представляются сотрудниками КНБ и заявляют, что выявлен факт финансирования террористических организаций с банковского счета человека, которому они звонят. Они запугивают и просят перевести деньги на подставной счет.