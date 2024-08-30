Ветерана авиации и газовой отрасли Казахстана лишили гражданства и всех пенсионных выплат

74-летнего жителя Актобе Вячеслава Афанасьева, который 50 лет своей трудовой жизни отдал созданию авиационной, а затем и газовой отрасли Казахстана, дважды лишили казахстанского гражданства. Об этом пенсионер рассказал "Актобе Таймс" , передает Tengrinews.kz .

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Вот уже второй год ветеран не получает пенсию. Он лишен и медицинской помощи. Участковый врач не принимает, на платную медицину рассчитывать пенсионер не может, потому как в частных клиниках от него требуют удостоверение.

Первый раз человеком без гражданства актюбинец стал в марте 2022 года.

"Меня пригласили в миграционную полицию. Сообщили, что лишили меня казахстанского гражданства. Показали целый список людей, которые якобы оказались гражданами России. И я среди них. Никакого уведомления о том, что меня собираются лишить казахстанского гражданства, я не получал. Только в миграционке об этом узнал. В это же примерно время автоматом меня лишили и пенсии", - рассказал Афанасьев.

В полиции сообщили Вячеславу Ивановичу, что он якобы еще в 2009 году получил гражданство России. Будто бы проживает он в Орске и все эти годы получает российскую пенсию. Поэтому актюбинца не просто лишили всех выплат, от него еще и потребовали вернуть в казахстанскую казну девять миллионов тенге пенсионных.

Сам пенсионер предположил, что некий злоумышленник сумел воспользоваться его паспортом и вот уже много лет живет под его именем и фамилией. Дело в том, что в 1992 году у Афанасьева был похищен советский паспорт.

Узнав о лишении гражданства, Вячеслав Иванович решил судиться и выиграл первый судебный процесс, несмотря на отсутствие адвоката. Мужчина доказал, что перед лишением гражданства его должны были уведомить, но сообщить не удосужились. В итоге Афанасьев вновь стал казахстанцем, и даже пенсию выплатили. Но уже в октябре 2022 года актюбинца вновь лишили гражданства.

Пережив тяжелый судебный процесс, пенсионер слег. Оставшийся в этот момент без гражданства актюбинец вновь был лишен прав на бесплатную медицинскую помощь. В больницу его не положили. Выхаживала дедушку медсестра, которую пришлось нанять.

Когда кризис миновал, Афанасьев приступил ко второму раунду судебных разбирательств. Но в этот раз нанял адвокатов. Юристы попытались обжаловать заключение о лишении актюбинца казахстанского гражданства. Но суд счел, что сроки подачи иска уже вышли. А тот факт, что дедушка в это время тяжело болел, не признали уважительной причиной. Тогда адвокаты попытались добиться восстановления сроков для подачи иска, благодаря чему можно было бы обжаловать лишение гражданства. Но тщетно: 6 февраля 2024 года коллегия Верховного суда оставила жалобы Вячеслава Афанасьева без удовлетворения.

Адвокаты мне сказали: "Рассчитывать больше не на что!" Гражданства казахстанского мне не вернуть. Как жить дальше и что делать - я не знаю. Пенсию забрали! Я ее не получаю уже, считай, два года. Не могу лечиться - меня не принимают нигде. Меня просто нигде нету. В поликлинику идешь - вас нет в базе, в ЦОН идешь - вас нет в базе. Меня нигде нет теперь! Вот только скорая помощь приезжает. Недавно вызывал. Кардиограмму снимали, осматривали и сказали: "У вас был инфаркт". А как все это без инфаркта пережить? Не буду говорить кто, но мне уже и открыто угрожали. Сказали: "Мы имеем право вас выслать. Привезем на границу, бросим, и иди куда хочешь".

Вячеслав Афанасьев родился в 1950 году. Окончил Актюбинский пединститут по специальности преподаватель физики, затем отучился в Авиационном институте в Москве.

"Я актюбинец в третьем поколении. Мои бабушка и дедушка прибыли сюда во время Столыпинской реформы. Отец мой уже здесь родился. В 1942 ушел добровольцем на фронт, попал под Ржев, участвовал в ожесточенных боях. Раненный, с контузией вернулся домой, а потом поднимал целину. Я же после учебы работал на 406-ом заводе, был мастером по капитальному ремонту вертолетов "Ми-2". Затем перешел в "Авлугу", 15 лет там проработал: был начальником отдела электросветотехнического обеспечения полетов. На всех аэродромах, которые были у "Авлуги", отвечал за электроснабжение. В те годы база наша стояла и в Актюбинском аэропорту, поэтому и за него я отвечал - там 40 наших самолетов стояло, на которых курсанты летали", - рассказал собеседник издания.

Из летного института после того, как его передали в ведение Минобороны, мужчина уволился.