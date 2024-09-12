Зима будет суровой: прогнозы синоптиков

Синоптики предсказывают аномальную зиму в переходе с 2024 на 2025 год, которая может установить новые климатические рекорды за последние несколько веков, передает Ulysmedia.kz.
По прогнозам метеорологов, предстоящий холодный сезон будет сопровождаться резкими температурными колебаниями и обильными снегопадами, что существенно отличается от традиционных представлений о зиме.
Как отмечает доктор географических наук Юрий Алексеев, ожидается "климатический хаос", при котором температура будет резко подниматься до аномально высоких значений, а затем стремительно падать, приводя к экстремальным морозам.
Эти резкие изменения также повлияют на осадки: прогнозируются снегопады.
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