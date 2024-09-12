Зима будет суровой: прогнозы синоптиков

По прогнозам метеорологов, предстоящий холодный сезон будет сопровождаться резкими температурными колебаниями и обильными снегопадами, что существенно отличается от традиционных представлений о зиме.

Как отмечает доктор географических наук Юрий Алексеев, ожидается "климатический хаос", при котором температура будет резко подниматься до аномально высоких значений, а затем стремительно падать, приводя к экстремальным морозам.

Эти резкие изменения также повлияют на осадки: прогнозируются снегопады.