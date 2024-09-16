Уроженец Казахстана погиб на войне в Украине

По данным журналиста Лукпана Ахмедьярова, погибший ранее работал в компании ТОО «Жаикмунай» в ЗКО.

«В Украине погиб житель Уральска Айбек Рамазанов, который в 2023 году добровольцем записался в ряды российских вооруженных сил и участвовал в преступной войне против Украины», - написал Ахмедьяров.

Стоит отметить, что мужчина получил российское гражданство 2 августа текущего года. Об этом следует из его паспортных данных.

В пресс-службе КНБ РК от комментариев воздержались.