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21.09.2024, 11:23

Молодая женщина на севере Казахстана родила в гараже и бросила ребенка в коробке

Новости Казахстана 0 506

В Северо-Казахстанской области женщина родила в гараже и оставила там новорожденного, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

больницу с кровотечением. Врачи в ходе осмотра установили, что у пациентки были роды, и сообщили в полицию. Полицейские установили, что женщина оставила ребенка в коробке в гараже.

Ребенка в срочном порядке госпитализировали.

Ребенок находится в перинатальном центре. Состояние на данный момент стабильное, находится под наблюдением врачей. Женщина в данный момент находится в районной больнице. Состояние удовлетворительное, - сообщила Tengrinews.kz пресс-секретарь областного управления здравоохранения Гульнар Сайлау.

В пресс-службе областного департамента полиции проинформировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

В Центральную районную больницу района имени Габита Мусрепова была госпитализирована 25-летняя женщина. Предварительно установлено, что женщина родила ребенка в гараже. По данному факту начато досудебное расследование по признакам оставления в опасности. Проводится расследование. Все обстоятельства устанавливаются, - прокомментировали в полиции.

Отметим, что молодой матери, согласно статье 119 Уголовного кодекса (оставление в опасности), грозит наказание от штрафа в размере до 100 месячных расчетных показателей (МРП) до ареста на 45 суток.

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