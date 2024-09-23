Водитель авто взыскала с хозяйки лошади почти 8 млн тенге за ущерб, полученный в ДТП

Вину хозяина животного доказали в суде Костанайской области . Сообщается, что авария произошла на трассе Әйет-Варваринка района Беимбета Майлина: автомобиль совершил наезд на лошадь. Хозяева лошади пытались взыскать ущерб за потерю животного, но им придется заплатить компенсацию за ремонт автомобиля, передает ИА «NewTimes.kz» .

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Согласно материалам дела, водитель автомобиля, двигаясь по автодороге Әйет-Варваринка района Беимбета Майлина, совершила наезд на лошадь, которая выбежала на автодорогу. Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении пастуха, который допустил выпас лошадей без присмотра на автодороге. Его привлекли к административной ответственности.

Ущерб, нанесенный автомашине составил более 7 млн тенге. Владелец авто обратилась в суд с иском, который хозяйка лошади не признала и подала встречное заявление. Она потребовала возместить материальный ущерб, по потере животного суммой 400 тыс тенге. Но судом иск был отклонен, зато в пользу владельца автомобился было взыскано 7,8 млн тенге за причиненный ущерб.

Поставноление вступило в законную силу.