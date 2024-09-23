Водитель авто взыскала с хозяйки лошади почти 8 млн тенге за ущерб, полученный в ДТП

Вину хозяина животного доказали в суде Костанайской области. Сообщается, что авария произошла на трассе Әйет-Варваринка района Беимбета Майлина: автомобиль совершил наезд на лошадь. Хозяева лошади пытались взыскать ущерб за потерю животного, но им придется заплатить компенсацию за ремонт автомобиля, передает ИА «NewTimes.kz».
Согласно материалам дела, водитель автомобиля, двигаясь по автодороге Әйет-Варваринка района Беимбета Майлина, совершила наезд на лошадь, которая выбежала на автодорогу. Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении пастуха, который допустил выпас лошадей без присмотра на автодороге. Его привлекли к административной ответственности.
Ущерб, нанесенный автомашине составил более 7 млн тенге. Владелец авто обратилась в суд с иском, который хозяйка лошади не признала и подала встречное заявление. Она потребовала возместить материальный ущерб, по потере животного суммой 400 тыс тенге. Но судом иск был отклонен, зато в пользу владельца автомобился было взыскано 7,8 млн тенге за причиненный ущерб.
Поставноление вступило в законную силу.
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