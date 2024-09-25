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25.09.2024, 09:22

Как могут украсть деньги с помощью QR-кодов в Казахстане

Новости Казахстана 0 985

С помощью QR-кодов казахстанцы часто оплачивают товары и услуги. Однако их также используют мошенники, чтобы украсть личные данные и деньги пользователей. О скрытой угрозе читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Kunlathida Petchuen/Getty Images
Иллюстративное фото: Kunlathida Petchuen/Getty Images
Многие казахстанцы уже давно не используют наличные деньги, а предпочитают проводить все свои сделки и покупки в безналичной форме.

Одним из самых популярных способов оплаты в Казахстане стали QR-коды. Они так полюбились жителям страны, что в скором времени ожидается введение единого QR-кода, который будет одинаково работать для клиентов любого банка.

Однако, несмотря на то, что этот инструмент имеет массу преимуществ, у него есть свои "подводные камни". Как рассказали эксперты портала FinGramota, QR-кодами стали активно пользоваться мошенники, ведь для его создания не нужно иметь особых навыков – достаточно воспользоваться любым бесплатным онлайн-генератором.

Как используют QR-коды мошенники

Бесконтактные платежи

Один из наиболее распространенных способов обмана – бесконтактные платежи. Мошенники могут "расклеить" свои QR-коды или заменить настоящие в зонах парковок, фудкортов или в любом другом месте. 

Ничего не подозревающие граждане, отсканировав такой QR-код в общественном месте, становятся жертвой фишинга, оставив на поддельных сайтах свои персональные данные. Далее их могут использовать в том числе для взлома банковских счетов и кражи денег.

Поэтому, перед тем как произвести оплату, нужно внимательно проверить наименование сайта и наличие в адресной строке символа закрытого замка и протокола HTTPS.

Поддельные QR-коды, отправленные на электронную почту

Аферисты также активно используют QR-коды в онлайн-покупках. В момент, когда пользователь заказывает товар, мошенники направляют ему на почту уведомление о "неудачном платеже" и предлагают отсканировать QR-код, чтобы завершить операцию.

Чтобы обезопасить себя, лучше не сканировать такие коды. А если есть сомнения, что покупка действительно не завершена, стоит зайти на сайт магазина самостоятельно, а не с помощью QR-кода.

QR-коды на неожиданных посылках

Мошенники любят играть на чувстве любопытства. Они могут отправить через курьера товар от интернет-магазина, который никто не заказывал. В самой посылке будет QR-код с "инструкцией" о том, как вернуть товар, если произошла ошибка.

Отсканировав его, жертва автоматически попадет на фишинговый сайт и передаст всю свою конфиденциальную информацию аферистам. Другая версия этого мошенничества – письменное уведомление с QR-кодом на двери о "пропущенной посылке", но работает схема похожим образом.

QR-коды, отправленные через социальные сети

Мошенники могут отправить своим потенциальным жертвам поддельные QR-коды через взломанные учетные записи социальных сетей, содержащие сообщение от знакомых. 

Повод может быть любой, а у человека не возникнет никаких сомнений в безопасности QR-кода, ведь его отправил друг или знакомый. Но, если от знакомого пришло такое сообщение, лучше связаться с ним другим способом и уточнить, действительно ли это он отправил ссылку.

Мошенничество с криптовалютным QR-кодом

Из всех типов мошенничества фальшивые QR-коды в сфере криптовалют могут принести самые большие финансовые потери. Мошенники от лица псевдоинвесткомпаний могут предложить инвестировать в криптовалюты.

Они присылают QR-код, через который открывается процессор платежей, якобы позволяющий конвертировать деньги в криптовалюту. После того как пользователь совершает денежный перевод, мошенники просто "исчезают" и больше не выходят на связь.

Как безопасно платить по QR-коду

Существует множество способов обмана, и QR-коды являются лишь одним из инструментов мошенников. Поэтому казахстанцам не следует бездумно сканировать их, особенно в местах скоплений людей – QR-код может вести в ловушку. Также можно использовать программы проверки кодов от официальных производителей антивирусов.

Если же человек после сканирования QR-кода все же обнаружил списание денег, нужно сразу же обратиться в банк, чтобы заблокировать счет и написать заявление в полицию. Также, чтобы обезопасить себя, следует поменять пароли на всех своих аккаунтах в Интернете.

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