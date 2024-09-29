Мать четверых детей рекламировала наркотики, невинно гуляя с коляской по Астане

В Астане полицейские задержали 27-летнюю местную жительницу, которая, прогуливаясь по городу с детской коляской, расклеивала стикеры с QR-кодами, рекламирующими нелегальную работу для наркокурьеров и дропперов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Фото: кадр из видео

Оперативники заметили подозрительную активность на записях камер видеонаблюдения: женщина размещала стикеры на зданиях, подъездах, шлагбаумах и даже кондиционерах. После проведенных оперативно-разыскных мероприятий, злоумышленница была задержана.

Как установлено, она зарегистрировалась на одном из телеграм-каналов и получила задание от куратора - расклеивать по городу порядка 500 наклеек. За это ей пообещали плату, но женщина была осведомлена о том, что за "гибким графиком" скрывается криминальная деятельность.

Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотиков. У задержанной на иждивении имеются четверо детей.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, и полиция предупреждает: невинные на вид стикеры могут скрывать серьезную угрозу.