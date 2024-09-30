Потерявшихся в горах граждан Латвии искали с помощью вертолёта и дронов в Жетысу

В горах произошел тревожный инцидент: двое туристов из Латвии потеряли ориентиры и связь с группой. В области Жетысу развернулась масштабная спасательная операция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Туристы прибыли в Казахстан через туристическую фирму и начали исследовать горный массив в 44 километрах от села Басши. Оказавшись в труднодоступной местности, они прекратили выходить на связь, что в условиях сурового горного климата и приближающейся ночи усугубляло ситуацию.

На поиски оперативно мобилизовали полицию Кербулакского района, ДЧС, лесников и волонтеров. В операции также участвовали вертолёты и дроны, что помогло обследовать местность с воздуха. Туристы почти отчаялись, когда услышали звук вертолета и начали подавать сигналы. Вскоре их нашли участковые инспекторы полиции, оказавшие необходимую помощь и сопроводившие в безопасное место, - говорится в сообщении.

Туристы выразили благодарность всем, кто участвовал в их спасении, подчеркнув высокий профессиональный уровень казахстанских полицейских.