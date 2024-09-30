На Каспийском море зафиксировали сильный торнадо

В Каспийском море рядом с Кашаганским месторождением впервые зафиксировали сильный торнадо. Природное явление сейчас изучают ученые, передает Liter.kz .

Фото: “Pace Analytics”

В Telegram-канале “Pace Analytics” было опубликовано фото торнадо. Авторы публикации уверяют, что инцидент произошел рядом с островом Д на Кашаганском месторождении.