На Каспийском море зафиксировали сильный торнадо

В Каспийском море рядом с Кашаганским месторождением впервые зафиксировали сильный торнадо. Природное явление сейчас изучают ученые, передает Liter.kz.
В Telegram-канале “Pace Analytics” было опубликовано фото торнадо. Авторы публикации уверяют, что инцидент произошел рядом с островом Д на Кашаганском месторождении.
“Это явление сейчас изучает Тарасенко Геннадий Владимирович из Актауского университета им. Есенова. Геннадий Владимирович также изучает изменения энергетики поля Земли. Возможно это причина новых явлений”,- говорится в сообщении.
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