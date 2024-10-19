Блогер из Атырау украл у прокурора 20 тысяч тенге — ему вынесли приговор

Суд в Атырау вынес обвинительный приговор в отношении местного блогера, которого заподозрили в вымогательстве и краже, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на газету АкЖайык.

Фото: акимат Астаны

Согласно материалам дела, инцидент начался с того, что блогер обнаружил просроченные товары в одном из супермаркетов. Вместо того, чтобы сообщить о нарушении в полицию, он предъявил сотрудникам магазина требования выплатить ему 2 миллиона тенге за отказ от подачи жалобы.

Однако после приезда полиции блогер все-таки подал заявление, указав на продажу просроченной продукции и отсутствие информации на государственном языке. Впоследствии он отозвал свою жалобу в обмен на товары на сумму 39 824 тенге.

Но на этом инциденты с его участием не закончились. Спустя некоторое время, находясь в суде для поддержки своего коллеги, блогер проник в комнату прокуроров, откуда похитил 20 тысяч тенге из кармана одного из сотрудников.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц. Приговор пока не вступил в законную силу.