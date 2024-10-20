В СКО чиновник назвал подчиненного дебилом и схлопотал строгий выговор

Руководитель департамента медицинского и фармацевтического контроля Северо-Казахстанской области получил строгий выговор за оскорбление подчиненного. На заседании совета по этике было доказано, что он трижды назвал подчиненного «дебилом», нарушив нормы служебной этики. Это решение стало частью дисциплинарного расследования, вызвавшего общественный резонанс, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Петропавловск.news .

Фото: Петропавловск.news

Дебил – диагноз или оскорбление? Разобраться в этом вопросе пытались на очередном совете по этике. Руководитель одного из департаментов на севере Казахстана трижды назвал так своего подчиненного.

На очередном совете по этике рассмотрели дело в отношении руководителя департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Батырхана Сарымсакова по факту нарушений норм служебной этики государственных служащих. Он некорректно выражался в отношении своих коллег.

Проверкой было установлено, что в конце августа руководитель областного департамента фармконтроля в ходе беседы у себя в кабинете с инспектором по делопроизводству трижды назвал своего подчиненного словом «дебил»

В своем пояснении Сарымсаков подтвердил факт применения этого слова. Однако он не признал, что нарушил нормы служебной этики. При этом использование данного слова Сарымсаковым подтверждается аудиоматериалом. Согласно толковому словарю Ожегова, слово «дебил» толкуется как «психически недоразвитый человек», что является некорректным, - сказал на заседании совета по этике главный специалист управления контроля в сфере госслужбы Дархан Ермеков.

Сам Батырхан Сарымсаков на совете по этике не присутствовал. Как выяснилось, его уведомили о заседании письмом. Однако он отказался прийти, попросив, чтобы дисциплинарное дело рассматривали без его участия. Члены совета посчитали, что таким образом он проявил неуважение к совету по этике.

В ходе служебного расследования я разговаривал с этим руководителем. Он аргументирует свой поступок тем, что их департамент связан с медицинской сферой, то есть «дебил» — это диагноз. Я понимаю, но они ведь не медучреждение, а он не врач, чтобы давать диагнозы своим сотрудникам, находясь на госслужбе. Тем более что, согласно словарю Ожегова, это означает умственно отсталого человека. Это неприятно, - прокомментировал ситуацию председатель совета по этике Ержан Карымсаков.

Было озвучено, что Батырхан Сарымсаков не имеет действующих дисциплинарных взысканий, а его проступок является незначительным. Поэтому он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания, выговора или строгого выговора.

Члены общественного совета решили, что данное обращение к подчиненному было недопустимым, и единогласно проголосовали за самое строгое наказание - строгий выговор.