Из-за казахстанского угля под следствие попали российские чиновники и предприниматели

Мошенническая схема, авторам которой может грозить тюремное заключение, строилась на том, что более дешевый казахстанский уголь, пытались выдать за кузбасский, сообщает inbusiness.kz

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По информации amic.ru, на минувшей неделе местные силовики посетили администрацию Славгорода и МУП "Теплосбыт", где произвели выемку документов. По предварительным данным, в деле о "подозрительных" закупках угля могут фигурировать авторитетные славгородские предприниматели, местные чиновники и сотрудники компании, которые закупали уголь в Казахстане, а по документам он проводился как более дорогой – кузбасский. Ну а разницу, традиционно, делили между собой.

В ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили факт возбуждения уголовного дела. Иная информация пока не доступна.