Из-за казахстанского угля под следствие попали российские чиновники и предприниматели

Мошенническая схема, авторам которой может грозить тюремное заключение, строилась на том, что более дешевый казахстанский уголь, пытались выдать за кузбасский, сообщает inbusiness.kz
По информации amic.ru, на минувшей неделе местные силовики посетили администрацию Славгорода и МУП "Теплосбыт", где произвели выемку документов. По предварительным данным, в деле о "подозрительных" закупках угля могут фигурировать авторитетные славгородские предприниматели, местные чиновники и сотрудники компании, которые закупали уголь в Казахстане, а по документам он проводился как более дорогой – кузбасский. Ну а разницу, традиционно, делили между собой.
В ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили факт возбуждения уголовного дела. Иная информация пока не доступна.
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