Блокировка TikTok в Казахстане: Премьер-министр ответил депутату

3 млн детских аккаунтов в TikTok удалили в Казахстане за полтора года, передает корреспондент агентства КазТАГ .

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Правительство в свою очередь сосредоточено на минимизации негативного влияния социальных сетей (в частности, TikTok) на формирование мировоззрения, духовного и нравственного воспитания казахстанских детей. Однако имеется понимание, что проблемы с воспитанием современной молодежи не заключаются лишь во вредном воздействии социальных сетей. Социальные сети имеют важную социальную функцию коммуницирования между пользователями, обществом и государством. В них имеется значительный объем познавательного и развивающего контента, - говорится в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос.

Депутат сената Геннадий Шиповских в своем запросе указывал, что TikTok, а точнее контент оттуда может негативно влиять на психическое и физическое здоровье детей, а также представлять угрозу кибербезопасности и конфиденциальности данных. Он предлагал детям до 13 лет заблокировать доступ к TikTok.

По данным компании, с января по август 2024 года в Казахстане удалено 1 239 635 аккаунтов, принадлежащих пользователям младше 13 лет, а за весь прошлый год их число составило 1 842 467 аккаунтов.

Бектенов ответил, что в Казахстане ответственная компания ByteDance занимается выявлением и ограничением экстремизма, радикализма, сепаратизма, чрезмерно опасного и противоречащего моральным ценностям контента.