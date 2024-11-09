Аэромобили планируют запустить между Алатау и Алматы

Воздушный транспорт между Алатау и Алматы могут запустить в будущем, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

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На заседании проектного офиса обсудили план развития города Алатау. Участники рассмотрели вопросы инвестиций, земельного регулирования, а также планы по внедрению инновационного воздушного транспорта Urban Air Mobility для сообщения между Алатау и Алматы.

Планируется внедрить тестовую среду и создать рабочую группу, которая будет заниматься проектом воздушных маршрутов между Алатау и Алматы для пассажирских и грузовых перевозок с использованием аэромобилей.

Этот проект предполагает радикально повысить транспортную доступность и сократить время на поездки между городами, предлагая жителям и предпринимателям новый уровень мобильности.