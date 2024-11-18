Раздающего пощечины учителя сняли на видео в Караганде

В Караганде преподавателя, раздающего пощечины, сняли на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Видеозапись избиения студентов педагогом в редакцию Tengrinews.kz прислали читатели. Они сообщили, что факт рукоприкладства произошел в четвертом корпусе Карагандинского высшего политехнического колледжа. На видео запечатлено, как преподаватель учебного заведения подходит к студентам в форме спасателей, дает пощечины и бьет кулаком в живот. При этом "герой" ролика спрашивает у потерпевших, будут ли они еще шуметь.
Видеозапись прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области. В ведомстве отметили, что по данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего будут выясняться.
В пресс-службе областного управления образования сообщили, что данный педагог будет уволен.
Это преподаватель, он уже на пенсии, но у него есть в колледже немного часов. Он уже принес извинения детям и родителям, его уволят. От имени колледжа будет подано заявление в департамент полиции. Завтра администрация колледжа встретится с родителями, - сообщили в пресс-службе ведомства.
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