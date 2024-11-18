Раздающего пощечины учителя сняли на видео в Караганде

Фото: кадр из видео

Видеозапись избиения студентов педагогом в редакцию Tengrinews.kz прислали читатели. Они сообщили, что факт рукоприкладства произошел в четвертом корпусе Карагандинского высшего политехнического колледжа. На видео запечатлено, как преподаватель учебного заведения подходит к студентам в форме спасателей, дает пощечины и бьет кулаком в живот. При этом "герой" ролика спрашивает у потерпевших, будут ли они еще шуметь.

Видеозапись прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области. В ведомстве отметили, что по данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего будут выясняться.

В пресс-службе областного управления образования сообщили, что данный педагог будет уволен.