Отслеживание кредитной истории через госсистему в смартфонах запустили в Казахстане

Астана. 21 ноября. КазТАГ – Отслеживание кредитной истории через государственную систему в смартфонах запустили в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «НИТ».

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«В мобильном приложении eGov Mobile был запущен новый сервис – «Гид кредитной и страховой истории», - говорится в сообщении.

Сообщается, что сервис состоит из двух разделов: «Кредитование» и «Страхование», в которых представлена информация по данным АО «Государственное кредитное бюро».

По данным, в разделе «Кредитование» пользователю предоставляется отчет о кредитной истории за последние пять лет, информация об активных кредитных обязательствах и скоринговый балл (показатель, который отображает уровень кредитоспособности пользователя). А в разделе «Страхование» доступен общий отчет о ранее заключенных страховых договорах и полисах, а также информация о классе бонус-малус.