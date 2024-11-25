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25.11.2024, 11:20

На сколько лет хватит нефти в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 128

Депутат Едил Жанбыршин на правительственном часе в Мажилисе 25 ноября заявил, что в ближайшие 15 лет запасы углеводородных ресурсов могут быть исчерпаны в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Фото: https://klike.net
Фото: https://klike.net

Едил Жанбыршин напомнил, что на сегодня на счету государства 548 месторождений углеводородного сырья, общий объем запасов нефти составляет 4,3 млрд тонны.

"72% запасов углеводородного сырья приходятся на такие крупные месторождения как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Очевидно, что через 10-15 лет объемы добычи нефти и газа на этих трех крупных предприятиях снизится. Кроме того, на месторождениях поздней стадии разработки добыча нефти и газа снижается, некоторые перестают работать... Если сохранятся нынешние медленные темпы геологоразведки и сегодняшние темпы добычи нефти, то в в ближайшие 15 лет запасы углеводородов ресурсов будут исчерпаны", – заявил мажилисмен.

Ранее глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев озвучил причины снижения добычи нефти в Казахстане.

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